Британия не будет создавать биткоин-резерв, Чанпен Чжао прогнозирует рост BTC до $1 млн: что нового

Британия не планирует создавать стратегический биткоин-резерв

Великобритания не планирует последовать примеру США и создавать стратегический биткоин-резерв. Об этом сообщает Decrypt со ссылкой на выступление экономического секретаря казначейства Эммы Рейнольдс.

Рейнольдс выступила на конференции Digital Assets Summit от Financial Times, которая проходит 6−7 мая 2025 в Лондоне.

«Это не подходит для нашего рынка. Мы понимаем, что это именно то, к чему стремятся США, но это не наш план», — заявила Рейнольдс, комментируя планы США по созданию резерва криптоактивов.

В то же время, по ее словам, Великобритания и США продолжают сотрудничать в других отраслях, включая криптоактивы. В июне 2025 года состоится встреча рабочей группы по регулированию отрасли, добавила Рейнольдс.

Об этом ранее заявила канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Напомним, местные власти представили законопроект нормативной базы для криптоактивов в конце апреля 2025 года.

Она также прокомментировала планы правительства по надзору за сферой. По словам Рейнольдс, власти не планируют копировать регламент MiCA, придерживаясь курса «тот же риск, те же правила».

По словам секретаря казначейства, правительство склоняется к использованию подхода, аналогичного применяемому в отношении традиционных финансовых продуктов.

В то же время, некоторые аспекты криптосферы регулировать сложнее, признала она. Это, в частности, биткоин и децентрализованные финансы (DeFi).

В Bitwise предупредили о «сложном лете» для биткоина

Крипторинок может столкнуться с трудностями ближайшим летом, если Конгресс США не будет дальше продвигать законопроекты о цифровых активах. Об этом заявил инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган в еженедельном обращении к инвесторам.

«Мой базовый сценарий — большинство криптоактивов в этом году достигнут новых исторических максимумов, а биткоин превысит $200 000. Но… Меня часто спрашивают, что может помешать этому. Ответ прост: люди. Вернее, политики», — отметил он.

Хоуган напомнил, что после президентских выборов 2024 года рынок рос на ожиданиях благоприятных изменений в регулировании. За первые 100 дней администрации Трампа:

был создан биткоин-резерв;

цифровые активы признаны национальным приоритетом;

SEC остановила почти все судебные разбирательства против игроков рынка и отменила правило SAB 121;

председателем Комиссии стал сторонник криптовалют Пол Аткинс;

приостановлена операция Choke Point 2.0 по блокированию доступа компаний к банковским услугам;

венчурный инвестор Дэвид Сакс назначен «криптоцарем».

Впрочем, по словам Хоугана, все эти изменения результат инициатив исполнительной власти, и следующая администрация сможет их отменить. Чтобы закрепить прогресс, необходимы действия Конгресса.

Ближайшим кандидатом на такой шаг мог стать законопроект о стейблкоинах GENIUS Act, который в марте поддержал банковский комитет Сената. Но в минувшие выходные демократы отозвали свои голоса.

Формально причиной стали «недостаточные нормы борьбы с отмыванием средств», однако Хоуган считает, что дело в понижении рейтинга Дональда Трампа и дискуссии о конфликте интересов из-за связанных с ним криптпроектов.

По мнению аналитика, GENIUS Act способен открыть понятный регуляторный путь для крупных финансовых игроков, но продвижение документа тормозят политические интриги.

«Думаю, закон все-таки примут. Он слишком выгоден — для США, для доллара, для бизнеса — чтобы его могла серьезно затормозить закулисная суета», — подытожил Хоуган.

Он считает, что ближайшие несколько недель будут решающими: если Конгресс продвинет законопроект, «бычий» тренд на рынке будет не остановить.

Основатель Binance Чанпен Чжао спрогнозировал рост биткоина до $1 миллиона

Биткоин может достичь отметок в $500 000 и даже $1 млн уже в текущем рыночном цикле. Такой прогноз озвучил основатель Binance Чанпен Чжао в интервью Farokh Radio.

Предприниматель считает, что в 2025 году совокупная капитализация крипторынка превысит $5 трлн. Точных сроков достижения этих показателей Чанпен Чжао не назвал.

Это не первый оптимистический прогноз с его стороны. Еще в 2020 году он предусматривал рост биткоина до $100 000 — и эта цель была достигнута в декабре 2024 года.

Чанпен Чжао также охарактеризовал мемкоины как «спекулятивный шум» и предусмотрел крах 99,99% из них. В то же время, среди перспективных направлений он выделил интеграцию блокчейна с ИИ и развитие децентрализованной науки (DeSci).

Чжао обратил внимание на резкое изменение регуляторного климата в США с приходом к власти Дональда Трампа.

«За 100 дней ситуация изменилась на 180 градусов», — отметил он.

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Во Флориде законодатели отложили два законопроекта о биткоине-резерве на неопределенный срок

Во Флориде два законопроекта, HB 487 и SB 550, предполагавшие возможность инвестиций в криптоактивы и создание резерва, были отложены на неопределенный срок. Об этом заявили эксперты проекта Bitcoin Laws.

SB 550 был представлен сенатором Джо Грутерсом в феврале 2025 года. Инициатива позволила бы властям использовать средства из разных фондов для инвестиций в криптоактивы, преимущественно биткоины.

HB 487, в общем-то, повторял положение предыдущего белья за некоторыми исключениями. Он также был представлен в феврале 2025 представителем Палаты представителей Вебстером Барнаби.

Оба актива позволили бы главному казначею штата инвестировать до 10% средств из муниципальных фондов в определенные криптоактивы через производные продукты или доверенных посредников.

На официальном сайте Сената штата Флориды отмечается, что HB 487 продвинулся дальше, получив одобрение Подкомитета по страхованию и банковскому делу 10 апреля 2025 года. Однако по обеим инициативам текущий статус отложен на неопределенный срок и снят с рассмотрения.

Это фактически означает, что Флорида выбыла из гонки штатов по созданию биткоин-резерва. В дальнейшем в этом вопросе продвинулись Аризона и Нью-Гэмпшир.

Однако губернатор Аризоны Кэти Хоббс уже заблокировала один из биллей, отметив, что инвестиции в биткоин слишком рискованны.

Кроме Флориды, от планов по созданию стратегического биткоин-резерва отказались Оклахома, Монтана, Северная Дакота, Пенсильвания, Южная Дакота и Вайоминг.

В Монтане соответствующий законопроект был отклонен еще в конце февраля 2025 года. Его противники отметили, что инициатива является попыткой проведения неоправданных манипуляций с деньгами налогоплательщиков.