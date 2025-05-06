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6 мая 2025, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: мошеннические сообщения от имени Ощада, золото снова растет

Задолженность по кредиту: мошенники рассылают сообщения от имени Ощадбанка

Украинцам поступают сообщения от имени Ощадбанка о «задолженности по кредиту». Такие сообщения получают даже те, кто не является клиентом банка. Также мошенники создают фейковые чат-боты, копирующие фирменный стиль финучреждения.

Золото достигло двухнедельного максимума

Цены на золото во вторник выросли до двухнедельного максимума, поскольку опасения по поводу тарифных планов президента США Дональда Трампа повысили интерес к безопасному металлу, тогда как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы.

Количество сделок по слиянию и поглощению упало до 20-летнего минимума из-за Трампа

Количество сделок по слиянию и поглощению (M&A) в мире в апреле 2025 года снизилось до самого низкого уровня за 20 лет — 2330 соглашений, что стало самым плохим показателем с февраля 2005 года.

Владельцы киевских квартир начали повышать арендную плату: где снимать дешевле

Аренда квартир в Киеве снова подорожала, но не всех объектов. Стоимость популярного среди арендаторов бюджетного жилья выросла на 10%. В то же время ценники в премиумсегменте несколько просели. Что происходит на столичном рынке жилья и как будут двигаться арендные ставки в дальнейшем, выяснял Минфин.

Источник: Минфин
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