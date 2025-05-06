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6 мая 2025, 11:51 Читати українською

Золото достигло двухнедельного максимума

Цены на золото во вторник выросли до двухнедельного максимума, поскольку опасения по поводу тарифных планов президента США Дональда Трампа повысили интерес к безопасному металлу, тогда как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы. Об этом пишет Reuters.

Цены на золото во вторник выросли до двухнедельного максимума, поскольку опасения по поводу тарифных планов президента США Дональда Трампа повысили интерес к безопасному металлу, тогда как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы.
Фото: depositphotos

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Рост цены

К утру цена на спотовое золото выросла на 0,9% до 3362,69 доллара за унцию после достижения наивысшего уровня с 22 апреля в начале сессии.

Фьючерсы на золото в США выросли на 1,5% до 3370,40 долларов.

«Цены на золото имеют существенный рост в начале этой недели, поскольку инвесторы возвращаются в безопасный актив, чтобы защищаться от волатильности портфеля на фоне возобновленных опасений по поводу тарифов Дональда Трампа», — сказал рыночный стратег IG ЕАП Джун Рон.

В воскресенье Трамп объявил о 100% пошлине на фильмы, произведенные за границей, но раскрыл мало деталей о том, как именно будет работать такая пошлина.

В понедельник он заявил, что намерен объявить о фармацевтических тарифах в течение следующих двух недель.

Решение ФРС

Инвесторы внимательно следят за решениями ФРС по процентной ставке и комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла, чтобы получить подсказки по траектории ставки центрального банка.

«ФРС удерживает свою учетную ставку в диапазоне 4,25%-4,50% с прошлого декабря. «Любые «голубинные» сигналы могут оказать дальнейшую поддержку золоту, усиливая его более широкий растущий импульс», — сказал Ронг.

ФРС, несомненно, оставит ставки неизменными в среду, но это заседание может быть последним, где результат будет столь однозначным, учитывая, что тарифы Трампа бросают тень неопределенности на экономические перспективы, говорится в сообщении Reuters.

«Перед сокращением ставки представители ФРС захотят увидеть данные по рынку труда и другие достоверные данные. Мы считаем, что это займет несколько месяцев, и поэтому ожидаем трех сокращений на 25 базисных пунктов в июле, сентябре и октябре», — заявили в Goldman Sachs.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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