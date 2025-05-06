Золото достигло двухнедельного максимума

Цены на золото во вторник выросли до двухнедельного максимума, поскольку опасения по поводу тарифных планов президента США Дональда Трампа повысили интерес к безопасному металлу, тогда как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы. Об этом пишет Reuters.

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Рост цены

К утру цена на спотовое золото выросла на 0,9% до 3362,69 доллара за унцию после достижения наивысшего уровня с 22 апреля в начале сессии.

Фьючерсы на золото в США выросли на 1,5% до 3370,40 долларов.

«Цены на золото имеют существенный рост в начале этой недели, поскольку инвесторы возвращаются в безопасный актив, чтобы защищаться от волатильности портфеля на фоне возобновленных опасений по поводу тарифов Дональда Трампа», — сказал рыночный стратег IG ЕАП Джун Рон.

В воскресенье Трамп объявил о 100% пошлине на фильмы, произведенные за границей, но раскрыл мало деталей о том, как именно будет работать такая пошлина.

В понедельник он заявил, что намерен объявить о фармацевтических тарифах в течение следующих двух недель.

Решение ФРС

Инвесторы внимательно следят за решениями ФРС по процентной ставке и комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла, чтобы получить подсказки по траектории ставки центрального банка.

«ФРС удерживает свою учетную ставку в диапазоне 4,25%-4,50% с прошлого декабря. «Любые «голубинные» сигналы могут оказать дальнейшую поддержку золоту, усиливая его более широкий растущий импульс», — сказал Ронг.

ФРС, несомненно, оставит ставки неизменными в среду, но это заседание может быть последним, где результат будет столь однозначным, учитывая, что тарифы Трампа бросают тень неопределенности на экономические перспективы, говорится в сообщении Reuters.

«Перед сокращением ставки представители ФРС захотят увидеть данные по рынку труда и другие достоверные данные. Мы считаем, что это займет несколько месяцев, и поэтому ожидаем трех сокращений на 25 базисных пунктов в июле, сентябре и октябре», — заявили в Goldman Sachs.