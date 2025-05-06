Количество сделок по слиянию и поглощению упало до 20-летнего минимума из-за Трампа

Количество сделок по слиянию и поглощению (M&A) в мире в апреле 2025 года снизилось до самого низкого уровня за 20 лет — 2330 соглашений, что стало самым плохим показателем с февраля 2005 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Dealogic.

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Влияние тарифов

Торговая война, начатая Дональдом Трампом 2 апреля, повлекла за собой волатильность рынков и сокращение сделок. «Банкиры и генеральные директора тормозят соглашения по слиянию и поглощению после того, как президент США Дональд Трамп начал глобальную торговую войну», — отмечает издание. Общая стоимость M&A в мире составила $243 миллиарда — на 54% меньше, чем в марте, и на 20% ниже среднемесячного показателя за 20 лет. В США количество сделок упало до 555 — минимум с мая 2009 года.

Последствия для рынка

Неопределенность привела к отмене IPO, в частности, такими компаниями, как Chime и StubHub. Банкиры советуют клиентам отложить соглашения до прояснения политики США. Падение количества сделок превысило даже показатели времен финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19. Однако крупные сделки, например покупка Global Payments за $24,25 миллиарда, несколько смягчили спад.

Секторальные особенности

Технологический сектор остается относительно устойчивым: на него пришлось 40% от $600 миллиардов сделок в США в текущем году. «Технологические соглашения остаются выгодными на фоне неопределенности в отношении пошлин», — отмечает Reuters. По словам Кевина Кокса из Citi, телекоммуникации, СМИ, нефтегазовый сектор и коммунальные услуги испытали меньшее влияние, тогда как промышленность, здравоохранение и отдельные технологические компании столкнулись с серьезными изменениями.