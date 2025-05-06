Украинцам поступают сообщения от имени Ощадбанка о «задолженности по кредиту». Такие сообщения получают даже те, кто не является клиентом банка. Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
Задолженность по кредиту: мошенники рассылают сообщения от имени Ощадбанка
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Также мошенники создают фейковые чат-боты, копирующие фирменный стиль финучреждения.
«На самом деле это очередная мошенническая схема, цель которой — завладеть банковскими данными пользователей для дальнейших преступных действий», — говорится в сообщении.
Эксперты советуют ни в коем случае не переходить по ссылкам в таких сообщениях, не пользоваться фейковыми чат-ботами и не вводить свои персональные данные.
«Блокируйте номер отправителя, от которого поступило подобное SMS», — отметили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
Источник: Минфин
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