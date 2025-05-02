Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует подписанное с США соглашение о недрах до 8 мая.
Рада может ратифицировать соглашение о недрах 8 мая
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Шмыгаль отметил, что текст основного соглашения, которое должен ратифицировать Совет, уже опубликован. А дальнейшие «технические» соглашения будут подписаны непосредственно между украинским Агентством по вопросам государственно-частного партнерства и американской государственной компанией DFC и не будут нуждаться в ратификации.
«Они в рамках этого межгосударственного соглашения, которое мы просим ратифицировать, будут дальше продолжением этого соглашения… Мы были бы благодарны, если бы парламент успел до 8 мая ратифицировать. Но вам будет определяться, когда ратификация может быть. Правительство просит сделать это настолько оперативно, насколько это позволит законодательство», — заявил премьер в час вопросов к правительству в Верховной Раде.
Первый заместитель руководителя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что Рада ратифицирует первое соглашение с США 8 мая, два последующих подпишут без согласия депутатов.
«Уже официально объявили 8 мая как внеочередное заседание Рады», — отметил он.
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Напомним
«Минфин» писал, что 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение об ископаемых).
Позже Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.
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