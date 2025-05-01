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1 мая 2025, 14:28 Читати українською

Правительство обнародовало текст соглашения о недрах между Украиной и США

Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США, предусматривающий запуск Инвестиционного фонда восстановления. Текст документа опубликован на правительственном портале.

Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США, предусматривающий запуск Инвестиционного фонда восстановления.
Фото: AI

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Фонд будет иметь равноправную структуру — 50% украинского участия и 50% американского, без доминирования ни одной из сторон. Его задача — привлекать международные инвестиции для восстановления Украины.

Все операции фонда, доходы, платежи, взносы сторон освобождаются от налогообложения в Украине.

Американская сторона также освобождает доходы украинского партнера фонда от налогов в США, если доходы получены от проектов, реализуемых на территории Украины.

В документе отмечается, что предметом соглашения являются расположенные на территории Украины участки, запасы и месторождения алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, галлавия, плавикового золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеции, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, танта, танта титана, вольфрама, урана, ванадия, иттербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа и других минералов или углеводных, иным образом согласованных принципалами.

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Цель сделки

Целью данного соглашения и политика сторон является дальнейшее развитие экономического сотрудничества между сторонами, которому будет способствовать соглашение об ограниченном партнерстве.

Отмечается, что соглашение укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на большие разрушения, вызванные полномасштабным вторжением россии в Украину, и в стремлении к мирной, суверенной и устойчивой Украины.

Стороны признают, что восстановление Украины требует не только финансовых инвестиций, но и структурных, институциональных и технологических преобразований, согласованных с демократическими ценностями, рыночными принципами и верховенством права.

Стороны также подтверждают, что это соглашение является выражением более широкого, долгосрочного стратегического согласования между их народами и правительствами, а также ощутимой демонстрацией поддержки США безопасности, процветания и восстановления Украины и ее интеграции в глобальные экономические рамки.

Целью партнерства является флагманский механизм для поощрения прозрачных, подотчетных и ориентированных на будущее инвестиций в критически важные сектора экономики Украины для поддержки стратегии восстановления Украины.

Вклады в Партнерство

Каждая сторона планирует вносить взносы в партнерство в соответствии с условиями Соглашения об ограниченном партнерстве.

В обмен на первоначальную выдачу партнерских долей в партнерстве партнеру от Украины правительство Украины обеспечивает, чтобы вклад партнера от Украины в партнерство был внесен в дату вступления в силу безотзывного права на получение согласованного с Украиной дохода.

Правительство Украины обеспечивает в течение срока действия партнерства, что согласованный с Украиной доход будет перечисляться партнеру от Украины, а партнер от Украины перечисляет партнерству согласованный с Украиной доход на выполнение соглашения об ограниченном партнерстве.

Во исполнение части 3 статьи VI Правительство Украины обеспечивает перечисление всех источников согласованного с Украиной дохода в специальный фонд государственного бюджета. Согласно законодательству, этот согласованный с Украиной доход перечисляется из специального фонда государственного бюджета партнеру от Украины, а затем эти средства перечисляются партнерству от партнера от Украины во исполнение Соглашения об ограниченном партнерстве.

Если после вступления в силу правительство США будет оказывать правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный взнос Партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве.

Соглашение вступает в силу после ратификации Верховной Радой Украины и действует неограниченный срок, пока обе стороны не согласятся его прекратить.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+62
TAN72
TAN72
1 мая 2025, 15:04
#
И что там по конституции принадлежит народу 😂
+
+91
Бедный папа
Бедный папа
1 мая 2025, 15:42
#
Долги
+
+75
FriendFromUKR
FriendFromUKR
1 мая 2025, 15:59
#
Русня, тобі *** солений прінадлєжит хіба що
+
+30
Ytrewq1
Ytrewq1
1 мая 2025, 16:56
#
Зможеш повторити ще раз для українців, які в окопі, що їм належить?
+
0
Три літри
Три літри
1 мая 2025, 17:50
#
Тобі москалику належить те що написано вище, незалежно від того ти в сизрані, чи в окопі
+
+30
Игорь УА
Игорь УА
1 мая 2025, 17:28
#
Валера, можно подумать что тебе что-то принадлежит из рашкиных недр, нищета замкадная:)
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
1 мая 2025, 16:32
#
Безпекові гарантії прописані мілким шрифтом?
+
0
neverice
neverice
1 мая 2025, 17:17
#
Багато технічних ньюансів ще залишаються під питанням, але по суті відповідає озвученим раніше пунктам. Це не порівняти з тим, що США нас хотіли змусити підписати — нашим дипломатам треба памʼятник ставити. Виглядає як дійсно вигідна угода, яка дозволить обʼєктивно направляти дохід від надр на відбудову та розвиток, а не олігархам (от що ми отримали путнього від видобутку вугілля та залізної руди?). Але є запобіжник — це буде стосуватись лише нових ліцезій. І ніякого права «першої ночі» для США чи виключного керування фондом.
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
1 мая 2025, 17:35
#
Нормально підписали, Рижому — потішити его, нам -зброя і гроші.
Аж приємно потішили ті що вели пермовини з нашої сторони!
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