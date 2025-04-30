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30 апреля 2025, 9:18 Читати українською

Китай отменил тарифы в 125% на этан из США

Китай отменил дополнительную пошлину в размере 125% на импорт этана из Соединенных Штатов, введенный в начале апреля. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Китай отменил дополнительную пошлину в размере 125% на импорт этана из Соединенных Штатов, введенный в начале апреля.

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Что известно

Эта мера снизит нагрузку на китайские предприятия, закупающие американский этан для нефтехимической промышленности, а также создаст возможности для реализации сжиженного природного газа — побочного продукта добычи сланцевого газа в США.

По информации агентства, тарифные ограничения на этан были сняты в течение последних дней.

Читайте также: Китай поднял пошлины на американские товары до 125% ответного Трампу

Напомним

Китай покупает почти половину экспорта этана из США, который достиг рекордных 492 000 баррелей в день в 2024 году.

Читайте: Трамп планирует смягчить тарифы для Китая

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
30 апреля 2025, 13:16
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