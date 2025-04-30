Китай отменил тарифы в 125% на этан из США

Китай отменил дополнительную пошлину в размере 125% на импорт этана из Соединенных Штатов, введенный в начале апреля. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

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Что известно

Эта мера снизит нагрузку на китайские предприятия, закупающие американский этан для нефтехимической промышленности, а также создаст возможности для реализации сжиженного природного газа — побочного продукта добычи сланцевого газа в США.

По информации агентства, тарифные ограничения на этан были сняты в течение последних дней.

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Напомним

Китай покупает почти половину экспорта этана из США, который достиг рекордных 492 000 баррелей в день в 2024 году.

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