За первые два месяца 2025 в Украину было импортировано 13,2 тыс. легковых электромобилей. Это на 27% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.
Импорт электромобилей в Украину вырос на 27%
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Рынок электромобилей
Отмечается, что общая таможенная стоимость этих автомобилей составила $223,6 млн.
Из этого количества новыми были 3,3 тыс. авто. (+11%), а 9,9 тыс. — б/у (+34%).
Читайте: Авторынок Украины в первом квартале 2025 года сократился во всех сегментах
Львиная доля новых электромобилей (94%) была завезена из Китая.
Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США (40%).
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Комментарии