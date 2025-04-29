Импорт электромобилей в Украину вырос на 27%

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Отмечается, что общая таможенная стоимость этих автомобилей составила $223,6 млн.

Из этого количества новыми были 3,3 тыс. авто. (+11%), а 9,9 тыс. — б/у (+34%).

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Львиная доля новых электромобилей (94%) была завезена из Китая.

Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США (40%).

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