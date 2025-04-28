Прибыль Revolut превысила 1 млрд фунтов благодаря буму криптовалютной торговли

Revolut более чем удвоил прибыль в 2024 году, впервые превысив отметку в 1 млрд фунтов до налогообложения. Как следует из годового отчета компании, выручка увеличилась на 72%, до 3,1 млрд фунтов, а чистая прибыль достигла 790 млн фунтов, что соответствует рентабельности в 26% — против 19% годом ранее.

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Детали

По словам основателя и CEO компании Ника Сторонского, 2024-й стал «знаковым годом» для Revolut.

Объем транзакций в 2024 году вырос на 52%, приблизившись к 1 трлн фунтов, а число активных пользователей Revolut Business увеличилось на 56% год к году. Сейчас бизнес-направление приносит компании около 15% выручки 463 млн фунтов).

Доходы от карточных операций увеличились на 43% — до $887 млн (694 млн фунтов)а доходы от операций с валютой (FX) прибавили 58%, достигнув $540 млн (422 млн фунтов). Выручка от подписок выросла на 74%, до $541 млн (423 млн фунтов).

Успех компании частично обеспечен всплеском интереса к криптовалютам. Выручка в блоке управления капиталом (включающем торговлю акциями и цифровыми активами) выросла почти в четыре раза, до 506 млн фунтов. Это первый случай с 2021 года, когда криптоподразделение вышло в устойчивую прибыль, отмечает Financial Times.

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Рост был поддержан запуском собственной криптобиржи Revolut X и восстановлением интереса розничных инвесторов к цифровым активам. Всего выручка в этом сегменте выросла на 298%.

Несмотря на рекордные показатели, Revolut по-прежнему сталкивается с серьезным вызовом: убедить миллионы клиентов использовать приложение в качестве основного банковского инструмента.

Как подчеркивает FT, достижение критической массы по вкладам — ключ к масштабированию кредитных продуктов и конкуренции с крупнейшими розничными банками. На конец года портфель выданных займов составил £979 млн, включая кредиты по картам и программы BNPL. Получение британской банковской лицензии в 2024 году стало важным шагом на этом пути, хотя она пока действует с ограничениями. В 2025 году Revolut планирует запуск банков в Великобритании и Мексике, а также выход на рынки Индии и Бразилии.

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Напомним

В конце июля 2024 года Revolut получил банковскую лицензию Великобритании, которую ждал три года. Для компании это было важным событием, поскольку лицензия Соединенного Королевства рассматривается как вотум доверия, который повысит шансы Revolut на получение банковского регулирования на других рынках, например, в США. До этого финтех получил лицензии от властей Литвы и Мексики.

В середине августа 2024 года Revolut был оценен в $45 млрд в результате вторичной продажи акций, что позволило финтеху закрепить за собой статус самого дорогого стартапа Европы и стать вторым по стоимости банком в Великобритании после HSBC.