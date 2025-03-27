Необанк Revolut выпустил мобильный клиент своей биржи Revolut X. Приложение доступно пользователям из Великобритании и Европейской экономической зоны (ЕЭС), сообщает The Crypto Basic.
Revolut выпустил мобильное приложение своей биржи
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Что известно
Компания запустила Revolut X в мае 2024 года в качестве альтернативы другим криптобиржам. При этом площадка была доступна только профессиональным инвесторам.
В ноябре необанк расширил доступ к бирже, включив пользователей с ЕЭП. Вместе с запуском мобильного приложения, платформа теперь открыта для розничных трейдеров.
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Это «следующий шаг к конкуренции с другими крупными биржами», заявили в компании.
Приложение позволяет торговать 220 криптоактивами в парах с американским долларом, евро и фунтом. Как и на этапе запуска, комиссия для мейкеров составит 0%, для тейкеров — 0,09%.
«Наша криптобиржа уже обслуживает десятки тысяч клиентов по всей Великобритании и ЕЭЗ, и мы рады предоставить им мобильный интерфейс, о котором они просили», — заявил руководитель отдела криптовалютных продуктов Revolut Леонид Башлыков.
В то же время, представитель необанка в комментарии изданию отметил, что в перспективе Revolut планирует вернуться на американский рынок. Однако когда это произойдет, он не уточнил.
Напомним
11 февраля компания Revolut официально объявила о начале работы в Украине. Выпуск карты для украинцев бесплатный, нужно только оплатить доставку через Новую почту.
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