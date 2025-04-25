В Украине рухнули цены на тепличные огурцы

На рынке Украины сохраняется тенденция к понижению цен на тепличные огурцы. Так, на сегодняшний день тепличные комбинаты отгружают огурцы в диапазоне 45−75 грн/кг ($1,08−1,80/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов партий, что в среднем на 42% дешевле, чем неделей ранее. Об этом сообщает EastFruit.

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Большие тепличные хозяйства уже сообщают о существенных остатках продукции на складах, ведь средний недельный объем выборки в комбинатах продолжает увеличиваться.

Поэтому во избежание накопления нереализованных объемов огурца производители вынуждены снова снижать цены на свою продукцию.

Также следует отметить, что большую конкуренцию местному огурцу продолжает составлять импортная продукция производства Румынии. Многие импортеры сейчас имеют большие запасы румынского огурца еще с прошлой недели, поэтому вынуждены были снизить цены на эту продукцию до 25 грн/кг ($0,60/кг).

В сложившихся условиях украинские тепличные комбинаты не видят другого выхода, кроме как дальше снижать отпускные цены, которые сейчас уже в среднем на 34% ниже, чем в конце апреля 2024 года.

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