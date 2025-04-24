Главное за четверг: Курс валют, законопроект о виртуальных активах и как создать финансовую подушку

В последние недели доллар активно снижается по отношению к корзине основных валют, евро — растет. И чем дольше сохраняется такая ситуация, тем активнее обсуждается в СМИ тема возможного окончания эры гегемонии доллара. Начавшиеся изменения валютного миропорядка коснутся и миллионов украинцев, привыкших измерять уровень своего благосостояния у «зеленых». О перспективах доллара и евро в Украине поговорим подробнее.

Налоговый комитет поддержал законопроект о регулировании и налогообложении криптовалют

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал до первого чтения доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов.

Война и тарифные войны: как создать финансовую подушку в новых условиях

Война уже наглядно доказала тысячам украинцев, что финансовая подушка безопасности в наши дни критически необходима. Глобальная перестройка мировых экономических раскладов, начатая Дональдом Трампом, дает еще один сигнал не просто создать собственный резервный фонд, но и «подогнать» его структуру под текущие реалии.

Украина не договорилась с инвесторами о реструктуризации долга. Переговоры продолжат

Правительство Украины и представители специального комитета владельцев ВВП-варрантов обменялись вариантами реструктуризации обязательств, но не пришли к согласию относительно совместного решения.

Геополитические изменения Трампа ударят по гривне. Прогноз курса валют с 24 по 30 апреля (видео)

Дональд Трамп продолжает делать почти ежедневно громкие заявления, пугающие инвесторов и угрожающие глобальным переделом всей мировой финансовой системы, которая многие десятилетия держалась именно на господстве доллара США. Недавние «наезды» Трампа на главу Федрезерва США Джерома Пауэлла с откровенными намеками по желанию его убрать с этой должности привели к очередному обвалу рынков. Финансовый аналитик Алексей Козырев дал прогноз, каким будет курс доллара и евро в период с 24 по 30 апреля.