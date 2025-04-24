Общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины на 1 апреля 2025 года достигла 1 392,8 млрд грн. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц .
Вклады украинцев в банках превысили 1,39 триллиона гривен на начало апреля
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Вклады украинцев
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 апреля 2025: вклады в национальной валюте составляют 892,8 млрд грн; вклады в иностранной валюте — 500,0 млрд грн.
Доля физических лиц-предпринимателей в структуре вкладчиков на 1 апреля 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,2%. Сумма их вкладов — 156,6 млрд грн.
Читайте: Большие банки начали резать доходность валютных депозитов
Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:
Напомним
Все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 апреля 2025 г. в реестре участников Фонда насчитывается 60 банков.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии