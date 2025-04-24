Вклады украинцев в банках превысили 1,39 триллиона гривен на начало апреля

Общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины на 1 апреля 2025 года достигла 1 392,8 млрд грн. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц .

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Вклады украинцев

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 апреля 2025: вклады в национальной валюте составляют 892,8 млрд грн; вклады в иностранной валюте — 500,0 млрд грн.

Доля физических лиц-предпринимателей в структуре вкладчиков на 1 апреля 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,2%. Сумма их вкладов — 156,6 млрд грн.

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Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:

Напомним

Все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 апреля 2025 г. в реестре участников Фонда насчитывается 60 банков.