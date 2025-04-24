Генеральные прокуроры-демократы из 12 американских штатов подали совместный иск, оспаривающий законность повышения президентом США Дональдом Трампом пошлин для ряда стран, сообщает NBC News.
12 штатов США пытаются оспорить законность повышения Трампом пошлин на импорт
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Что известно
«Заявляя о своих полномочиях вводить огромные и постоянно меняющиеся пошлины на любые товары, ввозимые в США, которые он выберет, по любой причине, которую он сочтет удобной для объявления чрезвычайного положения, президент подорвал конституционный порядок и привнес хаос в американскую экономику», — говорится в заявлении.
Истцы требуют прекратить применение пошлин, введенных Трампом.
Генпрокурор штата Аризона Крис Мэйс сообщил в заявлении, анонсирующем судебный процесс: «Безумная тарифная схема Трампа не только экономически безрассудна — она незаконна».
По мнению генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, пошлины приведут к росту инфляции, безработице и экономическому ущербу.
Предыстория
В начале апреля Трамп объявил о намерении повысить пошлины на товары из ряда стран.
Однако 9 апреля президент США сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу.
Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере — 10%.
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