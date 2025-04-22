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22 апреля 2025, 19:33 Читати українською

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2025 году

Международный валютный фонд во вторник обнародовал обновленный Мировой экономический прогноз (WEO), согласно которому темпы роста глобального ВВП снизятся с 3,3% в 2024 году до 2,8% в 2025-м, а в 2026-м составят 3%.

Международный валютный фонд во вторник обнародовал обновленный Мировой экономический прогноз (WEO), согласно которому темпы роста глобального ВВП снизятся с 3,3% в 2024 году до 2,8% в 2025-м, а в 2026-м составят 3%.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиВВПСогласно базовому прогнозу, который включает информацию по состоянию на 4 апреля, глобальный рост экономики снизится до 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году — по сравнению с 3,3% за оба года в WEO от января 2025 года, что соответствует кумулятивному ухудшению прогноза на 0,8 процентного показателя. (2000−19 годы) на уровне 3,7%.
Фото: sud.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

ВВП

Согласно базовому прогнозу, который включает информацию по состоянию на 4 апреля, глобальный рост экономики снизится до 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году — по сравнению с 3,3% за оба года в WEO от января 2025 года, что соответствует кумулятивному ухудшению прогноза на 0,8 процентного показателя. (2000−19 годы) на уровне 3,7%.

Отмечается, что прогноз претерпел изменения на фоне пересмотра правительствами приоритетов государственной политики. В частности, после публикации январского WEO в 2025 году Соединенные Штаты объявили и ввели ряд новых тарифных мер, на которые их торговые партнеры ответили контрдействиями.

В базовом сценарии прогнозируется, что рост экономик развитых стран в 2025 году составит 1,4%.

В то же время в США ожидается замедление до 1,8% — на 0,9 процентного пункта меньше по сравнению с прогнозом WEO за январь, связанный с повышенной политической неопределенностью, торговыми спорами и более слабым внутренним спросом.

В еврозоне темпы роста, как ожидается, снизятся на 0,2 п. п. — до 0,8%.

В странах с развивающимися рынками темпы роста замедлятся до 3,7% в 2025 году и 3,9% в 2026-м. Наибольшее сокращение прогнозов касается государств, на которые больше всего повлияли последние торговые ограничения — в частности, Китая.

Прогноз роста ВВП Украины остался без изменений: 2% в 2024 году и 4,5% - в 2025 году.

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Инфляция

МВФ прогнозирует, что базовая инфляция в мире будет снижаться медленнее, чем ожидалось ранее: в 2025 году она составит 4,3%, а в 2026-м — 3,6%. Прогнозы для развитых стран пересмотрели в сторону повышения, тогда как для развивающихся экономик несколько снизили.

Среднегодовая инфляция в Украине, по прогнозам МВФ, составит 12,6% в 2024 году и снизится до 7,7% в 2025-м по сравнению с 6,5% в 2023 году.

Читайте также: В НБУ дали прогноз по замедлению инфляции в Украине

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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