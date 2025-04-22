В «Дии» стартует бета-тестирование замены техпаспорта

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Что это значит

Теперь украинцы смогут заменить утраченный или поврежденный техпаспорт «в два клика» без поездок в сервисные центры и талончиков.

Кто может присоединиться

Присоединиться к бета-тесту могут совершеннолетние украинцы, имеющие в Дие свидетельство о регистрации транспортного средства, где пользователь указан как владелец.

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