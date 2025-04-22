В Дии запускают бета-тестирование замены техпаспорта на авто, сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В «Дии» стартует бета-тестирование замены техпаспорта
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Что это значит
Теперь украинцы смогут заменить утраченный или поврежденный техпаспорт «в два клика» без поездок в сервисные центры и талончиков.
Кто может присоединиться
Присоединиться к бета-тесту могут совершеннолетние украинцы, имеющие в Дие свидетельство о регистрации транспортного средства, где пользователь указан как владелец.
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Источник: Минфин
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