Президент США Дональд Трамп не хочет помогать Киеву даже если получит $50 млрд от ЕС. Он отклонил соответствующее соглашение и предъявил новые обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bild.

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Чтобы предотвратить новые трагедии из-за обстрелов со стороны России, как на детской площадке в Кривом Роге и в центре Сум за последние две недели, Украина срочно нуждается в новых системах противовоздушной обороны.

Поскольку только США производят ракеты Patriot, а президент Трамп еще до вступления в должность дал понять, что больше не будет оказывать Украине безвозмездную помощь, президент Зеленский предложил купить их при финансовой поддержке ЕС и за счет замороженных российских активов.

Зеленский предложил приобрести у США сотни ракет Patriot по цене 5,5 млн евро за штуку. В общей сложности на это было бы выделено $50 млрд, сказал Зеленский три дня назад.

«Дайте нам пакет, который включает и противовоздушную оборону, и другие средства, мы за это заплатим», — сказал Зеленский украинским СМИ.

Но, видимо, действующий президент США настолько обеспокоен пока безрезультатными переговорами с российским путиным диктатором, что даже не хочет заработать на обороне Украины.

На вопрос журналиста, продавал ли он Украине новые зенитные ракеты, Трамп в Белом доме ответил: «Вы знаете, он всегда хочет покупать ракеты. Но смотрите, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть эту войну. Вы не можете начать войну против врага, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-нибудь даст вам ракеты».

Своими словами Трамп вызвал не только раздражение, потому что в очередной раз спутал виновников и жертв российской агрессии — решение показалось противоречивым и экономически также выглядит противоречиво. В конце концов экспорт оружия означал бы высокие доходы для экономики США.

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