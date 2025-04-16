Трамп не хочет помогать Украине даже за $50 миллиардов от ЕС — Bild

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 апреля 2025, 19:44 Читати українською

Трамп не хочет помогать Украине даже за $50 миллиардов от ЕС — Bild

Президент США Дональд Трамп не хочет помогать Киеву даже если получит $50 млрд от ЕС. Он отклонил соответствующее соглашение и предъявил новые обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bild.

Президент США Дональд Трамп не хочет помогать Киеву даже если получит $50 млрд от ЕС.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Чтобы предотвратить новые трагедии из-за обстрелов со стороны России, как на детской площадке в Кривом Роге и в центре Сум за последние две недели, Украина срочно нуждается в новых системах противовоздушной обороны.

Поскольку только США производят ракеты Patriot, а президент Трамп еще до вступления в должность дал понять, что больше не будет оказывать Украине безвозмездную помощь, президент Зеленский предложил купить их при финансовой поддержке ЕС и за счет замороженных российских активов.

Зеленский предложил приобрести у США сотни ракет Patriot по цене 5,5 млн евро за штуку. В общей сложности на это было бы выделено $50 млрд, сказал Зеленский три дня назад.

«Дайте нам пакет, который включает и противовоздушную оборону, и другие средства, мы за это заплатим», — сказал Зеленский украинским СМИ.

Но, видимо, действующий президент США настолько обеспокоен пока безрезультатными переговорами с российским путиным диктатором, что даже не хочет заработать на обороне Украины.

На вопрос журналиста, продавал ли он Украине новые зенитные ракеты, Трамп в Белом доме ответил: «Вы знаете, он всегда хочет покупать ракеты. Но смотрите, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть эту войну. Вы не можете начать войну против врага, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-нибудь даст вам ракеты».

Своими словами Трамп вызвал не только раздражение, потому что в очередной раз спутал виновников и жертв российской агрессии — решение показалось противоречивым и экономически также выглядит противоречиво. В конце концов экспорт оружия означал бы высокие доходы для экономики США.

Читайте также: США уменьшили оценку долга Украины за военную помощь до $100 млрд — Bloomberg

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
16 апреля 2025, 20:30
#
Все вірно, потрібно завершувати.
Тим паче, щоб попередити нові трагедії.
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
16 апреля 2025, 21:17
#
Ну нельзя же бесконечно делать ставку только на США… все когда-нибудь заканчивается… Значит надо Украине искать нового сердобольного союзника… Как говорится «спасибо этому дому, пойдет к другому…» 😊
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Dimamizdm1 и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами