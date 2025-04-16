Honda опровергает сообщения о прекращении производства в Канаде

Honda Canada опровергла сообщения СМИ во вторник о планах перенести автомобильное производство из Онтарио в связи с изменениями в торговых отношениях. «В настоящее время никакие изменения не рассматриваются», — заявила компания в своем сообщении.

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Детали

Это разъяснение последовало за публикацией, в которой утверждалось, что Honda готовится перенести сборку автомобилей из Канады и Мексики в США, чтобы смягчить потенциальное влияние новых американских тарифов. В отчете говорилось, что автопроизводитель планирует достичь 90% локального производства для продаж в США в течение двух-трех лет.

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Honda подчеркнула, что ее канадский завод в Аллистоне продолжает работать в полном объеме и остается ключевым элементом североамериканской стратегии компании.

«Наше производственное предприятие в Канаде… будет работать на полную мощность в обозримом будущем», — заявила компания.

Примерно 69% автомобилей Honda, продаваемых в Канаде, собираются внутри страны, а 99% поставляются из региона Северной Америки. Сильные продажи канадских моделей, таких как Civic и CR-V, способствовали росту внутренних продаж на 9% в первом квартале 2025 года.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд и представитель министра Отрасли Аниты Ананд также опровергли сообщение Nikkei, назвав его утверждения неточными. Правительственный источник сообщил CBC News, что соглашение о цепочке поставок электромобилей между Honda и Канадой на сумму 15 миллиардов долларов остается в силе.

Honda признала, что регулярно оценивает краткосрочные изменения в производстве для удовлетворения рыночного спроса, но заявила, что эти корректировки не означают ухода из канадского производства. Гибкая региональная стратегия компании позволяет при необходимости перераспределять производство моделей между предприятиями.

С 1986 года Honda непрерывно осуществляет производственную деятельность в Канаде. «Мы уверены в нашей способности продолжать эффективно ориентироваться в текущих рыночных условиях», — заявила компания.

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Напомним

«Минфин» писал, что автомобильный завод General Motors вблизи Торонто сворачивает свою работу на фоне введения Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на импорт канадских автомобилей.

Ранее в Канаде уже приостановил работу автозавод Stellantis. Его руководство вынужденно пошло на этот шаг на фоне неопределенности с введенными пошлинами США.

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импортируемые из Канады автомобили и детали к ним, на что Канада ответила зеркально.