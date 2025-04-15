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15 апреля 2025, 19:27 Читати українською

Пошлины Трампа заставляют Honda переносить производство из Канады и Мексики в США

Японский автопроизводитель Honda работает над планами переноса части производства в США из Мексики и Канады в ответ на дополнительные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа на все импортные автомобили. Об этом сообщает Nikkei.

Японский автопроизводитель Honda работает над планами переноса части производства в США из Мексики и Канады в ответ на дополнительные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа на все импортные автомобили.
Фото: freepik.com

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Японский автопроизводитель увеличит производство автомобилей в США до 30% в течение двух-трех лет. Это позволит Honda удовлетворять 90% продаж в стране автомобилями местного производства.

В прошлом году в США было продано 1,4 млн автомобилей Honda, включая Acura, что составляет почти 40% глобальных продаж компании. Из них около 40% было импортировано из Канады или Мексики. В первом квартале 2025 года продажи Honda в США выросли на 5%, достигнув почти 352 тысячи авто.

Согласно данным издания, компания перенесет производство моделей CR-V из Канады и HR-V из Мексики на американские заводы.

Также Honda планирует нанять большее число работников в США и перейти на трехсменную работу с производством в выходные.

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Напомним

«Минфин» писал, что автомобильный завод General Motors вблизи Торонто сворачивает свою работу на фоне введения Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на импорт канадских автомобилей.

Ранее в Канаде уже приостановил работу автозавод Stellantis. Его руководство вынужденно пошло на этот шаг на фоне неопределенности с введенными пошлинами США.

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импортируемые из Канады автомобили и детали к ним, на что Канада ответила зеркально.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
15 апреля 2025, 19:41
#
Коли у вас є найбільший консюмерний ринок в світі, то виробники на що тільки не підуть, щоб там залишитись, навіть на перенесення виробництв :)
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