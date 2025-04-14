За год количество вакансий для пенсионеров выросло на 50% — Work.ua

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По ее словам, за год количество вакансий для пенсионеров выросло на 50%. Впрочем, это до сих пор незначительная часть всех предложений. В феврале 2024 года была 4391 вакансия, в феврале 2025 года — 6150.

Больше всего вакансий для людей 50+ представлено в транспортной отрасли, автобизнесе, производстве, сфере обслуживания и медицине. Основные требования работодателей к таким кандидатам — опыт, профессиональные навыки, готовность к адаптации и проактивность.

«В 2021 году аналитики Work.ua провели опрос среди соискателей: сталкивались ли они с дискриминацией по возрасту во время трудоустройства? По результатам опроса, эйджизм вовсе не затронул только одну пятую опрашиваемых. А 78% респондентов отметили, что так или иначе сталкивались с возрастной пристрастностью. Причем эйджизм затрагивал не только кандидатов 40+, но и людей в возрасте 25−35 лет. Хотя этот возраст обычно не считается группой риска», — отмечает Билякова.