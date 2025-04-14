Из-за дефицита кадров найти работу людям постарше стало немного легче. Особенно в рабочих профессиях, логистике и сфере обслуживания. Такие данные LIGA.net озвучила PR-менеджер Work.ua Виктория Билякова.
За год количество вакансий для пенсионеров выросло на 50% — Work.ua
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По ее словам, за год количество вакансий для пенсионеров выросло на 50%. Впрочем, это до сих пор незначительная часть всех предложений. В феврале 2024 года была 4391 вакансия, в феврале 2025 года — 6150.
Больше всего вакансий для людей 50+ представлено в транспортной отрасли, автобизнесе, производстве, сфере обслуживания и медицине. Основные требования работодателей к таким кандидатам — опыт, профессиональные навыки, готовность к адаптации и проактивность.
«В 2021 году аналитики Work.ua провели опрос среди соискателей: сталкивались ли они с дискриминацией по возрасту во время трудоустройства? По результатам опроса, эйджизм вовсе не затронул только одну пятую опрашиваемых. А 78% респондентов отметили, что так или иначе сталкивались с возрастной пристрастностью. Причем эйджизм затрагивал не только кандидатов 40+, но и людей в возрасте 25−35 лет. Хотя этот возраст обычно не считается группой риска», — отмечает Билякова.
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Комментарии - 15
він мав на увазі, що ті хто мають бойовий досвід — сидять заброньовані, а працівників на нуль женуть і там в кращому випадку місяць-два і добрий вечір телемарафон, тому кадровий голод підприємств зростатиме, для чого йому на пукіна молитися, якщо в нас в Україні свій царьок є, місцевого розливу, наше українське *** диктаторське
людина свідомо і послідовно агітує за капітуляцію
хоча мені вона спочатку запам’яталась тим як повчала мене українськості (тоді я ще переважно писав російською), а десь не досі давно висрала тут про те що біда України це жиди у владі (до уваги модератора — в українській та польській мовах слово жиди — є звичайним усталеним словом і не носить негативного відтінку)
Розімієш, була б вона щира в своєму українському патріотизнмі — не писала б що захист України це жертвоприношення, тим більше непотрібне як вона подала це тут.
Ну або хоча б була справжнім юдофобом то не заклилала здатися на милость московського царя у владі якого повно як євреїв, так і мусульман і це саме вони придуть керувати в улус Україна після того як України як держави не стане.
Докладно пояснив?
спiдницями та сидять по домiвках.
Максимум на що здатнi,
це собак виводять погуляти…
«Ухилянти ховаються за жiночими
спiдницями та сидять по домiвках.»
Чого? наче ні, поліцаї, гобліни з тцк, депутати, міністри, спортсмени, прикордонники, нацгвардійці, муніципальна охорона, цирк, гурт бумбокс, телемарафонці, приватні охоронці - всі ухилянти гуляють на вулиці спокійно, так що ти щось наплутав)
На транспорті їзжу рідко, але майже всюди весить реклама з набору жінок на посади водіїв.
або син, що доглядае за своими
немiчними батьками…
Ну звісно, а ще поки війна триває і гобліни з тцк бушують — зростатиме кількість вакансій де готові прийняти студентів, інвалідів і тд :)