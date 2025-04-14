В Украине, впервые с начала февраля, цены на яйца снизились

Цены на куриные яйца после периода роста в феврале-марте за последние две недели снизились на 5,2% — до 57,68 грн с 60,85 грн за десяток нефасованных куриных яиц категории С1, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Министр отметил, что производство яиц в марте 2025 года составило 962 млн штук, что демонстрирует существенный рост по сравнению с январем (784 млн шт) и февралем (787 млн шт) текущего года.

При этом динамика цен за последние недели по состоянию на 28 марта 2025 составила 60,85 грн, на 4 апреля — 60,44 грн (снижение на 0,7%), 11 апреля — 57,68 грн (снижение на 4,6%).

Коваль отметил, что на внутреннем рынке дефицита куриных яиц не наблюдается, предложение удовлетворяет текущему спросу потребителей.

Читайте также: «Золотые» яйца: сколько в Украине будут стоить яйца к Пасхе и при чем здесь Трамп

«Рынок куриных яиц традиционно характеризуется сезонными колебаниями спроса. Текущая ценовая динамика отражает взаимодействие рыночных факторов, включая производственные затраты (корма, энергоносители, логистика), а также сезонный спрос», — отметил министр и добавил, что Министерство агарной политики и продовольствия держит руку на пуль и работает.

Напомним

Как писал ранее Минфин, за январь-март 2025 года экспорт яиц составил 496 млн штук, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.