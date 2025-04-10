Состояние самых богатых людей мира выросло на $304 миллиарда после «таможенной паузы» Трампа

Богатейшие люди мира увеличили свое состояние за среду на $304 миллиарда, что является самым однодневным приростом в истории Bloomberg Billionaires Index, на фоне стремительного роста фондовых рынков после того, как президент Дональд Трамп пообещал приостановить пошлины. Об этом сообщает Bloomberg .

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В целом состояние 500 самых богатых людей мира в среднем выросло на 3,5%.

У кого больше выросло состояние

Наибольший индивидуальный прирост был зафиксирован у Илона Маска (+$36 миллиардов). Акции производителя электромобилей выросли на 23%.

За ним следует Марк Цукерберг из Meta Platforms, который прибавил в состояние почти $26 миллиардов.

Замыкает Дженсен Хуанг из Nvidia. Его состояние выросло на $15,5 миллиардов, поскольку акции производителя микросхем подскочили на 19%, почти компенсировав падение на 13% за неделю до закрытия во вторник.

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Напомним

Индекс S&P 500 подскочил больше всего с 2008 года после заявления Трампа в середине вчерашнего дня о таможенных тарифах, компенсировав резкие потери за последние несколько дней.

Отмечается, что общий прирост состояния в среду побил предыдущий рекорд в $233 миллиарда, установленный в марте 2022 года после того, как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл повысил процентные ставки впервые за многие годы, но заверил инвесторов, что экономика остается устойчивой.