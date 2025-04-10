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10 апреля 2025, 18:12 Читати українською

Состояние самых богатых людей мира выросло на $304 миллиарда после «таможенной паузы» Трампа

Богатейшие люди мира увеличили свое состояние за среду на $304 миллиарда, что является самым однодневным приростом в истории Bloomberg Billionaires Index, на фоне стремительного роста фондовых рынков после того, как президент Дональд Трамп пообещал приостановить пошлины. Об этом сообщает Bloomberg .

Богатейшие люди мира увеличили свое состояние за среду на $304 миллиарда, что является самым однодневным приростом в истории Bloomberg Billionaires Index, на фоне стремительного роста фондовых рынков после того, как президент Дональд Трамп пообещал приостановить пошлины.

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В целом состояние 500 самых богатых людей мира в среднем выросло на 3,5%.

У кого больше выросло состояние

Наибольший индивидуальный прирост был зафиксирован у Илона Маска (+$36 миллиардов). Акции производителя электромобилей выросли на 23%.

За ним следует Марк Цукерберг из Meta Platforms, который прибавил в состояние почти $26 миллиардов.

Замыкает Дженсен Хуанг из Nvidia. Его состояние выросло на $15,5 миллиардов, поскольку акции производителя микросхем подскочили на 19%, почти компенсировав падение на 13% за неделю до закрытия во вторник.

Читайте: Состояние Илона Маска уменьшилось более чем на $110 млрд из-за тарифов Трампа

Напомним

Индекс S&P 500 подскочил больше всего с 2008 года после заявления Трампа в середине вчерашнего дня о таможенных тарифах, компенсировав резкие потери за последние несколько дней.

Отмечается, что общий прирост состояния в среду побил предыдущий рекорд в $233 миллиарда, установленный в марте 2022 года после того, как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл повысил процентные ставки впервые за многие годы, но заверил инвесторов, что экономика остается устойчивой.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
10 апреля 2025, 18:52
#

8 квітня 2025, 19:45
500 найзаможніших людей світу втратили понад $500 мільярдів за два дні після оголошення мит. Найболючіше вдарило по Ілону Маску — його статки скоротилися на $134,7 мільярда, опустившись нижче $300 мільярдів уперше з листопада.


10 квітня 2025, 18:12
Найбагатші люди світу збільшили свої статки за середу на $304 мільярди.
Найбільший індивідуальний приріст був зафіксований у Ілона Маска (+$36 мільярдів)

Bloomberg Billionaires Index:
— втратили понад $500 мільярдів
— збільшили на $304 мільярди

Ілон Маск:
— втратив $134,7 мільярда
— збільшив на $36 мільярдів






+
0
vovan9870
vovan9870
10 апреля 2025, 20:00
#
Найбільше заробили ті, що були в курсі.
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