Эксперт: цены на АЗС в Украине могут начать уменьшаться уже на следующей неделе

При сохранении текущего тренда падения цен на нефть, стоимость горючего в Украине может начать снижаться со следующей недели. Об этом в комментарии Укринформу заявил директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн.

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«Ожидаем, что если разворота цен на нефть не произойдет, то цены на АЗС начнут падать уже на следующей неделе. Если цена 65 долларов удержится в течение апреля, снижение может составить на бензин и дизель минимум 3 грн/л», — отметил Куюн.

Он также добавил, что падение цен на нефть приведет к снижению доходов России, соответственно, ограничив ее возможности продолжать войну против Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что цены на нефть обвалились до самых низких отметок за четыре года, поскольку тарифное противостояние между США и Китаем разжигает страхи по спросу, а предложение на рынке растет.

По состоянию на 07:23 по киевскому времени фьючерсы на Brent потеряли $2,38 (3,79%), опустившись до $60,44 за баррель. Американская WTI подешевела на $2,46 (4,13%), до $57,12. Оба сорта нефти пробили дно февраля 2021 года, отметив пятую сессию падения подряд.