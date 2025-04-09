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9 апреля 2025, 14:15 Читати українською

Трамп угрожает TSMC заоблачным налогом, если компания не построит заводы в США

Президент США Дональд Трамп пригрозил Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 100% налогом, если она не развернет производство на американской территории. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 100% налогом, если она не развернет производство на американской территории.

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Позиция Трампа

«TSMC, я не давал им никаких денег, — заявил Трамп. — Я только сказал, что если вы не построите здесь свой завод, то заплатите большой налог». Он подверг критике решение предыдущей администрации Джо Байдена, которая выделила $6,6 млрд грантов американскому подразделению TSMC для строительства завода в Фениксе, Аризона. По мнению Трампа, такие компании не нуждаются в государственных субсидиях.

Планы TSMC

Тайваньский гигант, обеспечивающий более 90% мирового производства самых передовых микросхем, в марте анонсировал масштабные инвестиции в США — $100 млрд на строительство пяти новых заводов. Этот шаг должен укрепить присутствие компании в Америке, но Трамп требует большего.

Тень скандала

На днях Reuters сообщило, что TSMC может столкнуться со штрафом в $1 млрд или более из-за нарушения экспортного контроля США. Оказалось, что компания изготовила чипы для китайской Sophgo, совпадающие с продукцией Huawei — фирмы, внесенной в торговый «черный список» США. Этот список запрещает поставки товаров, созданных с использованием американских технологий, без специального разрешения.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
Mini Mi
Mini Mi
9 апреля 2025, 14:19
#
Tsmc достаточно в США перестать поставлять чипы, чтобы старина Донни повторил судьбу Кенеди
+
+15
Три літри
Три літри
9 апреля 2025, 15:01
#
Гарний постріл собі в ногу
+
+15
bonv
bonv
9 апреля 2025, 15:05
#
Трамп вже всіх дістав?
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
9 апреля 2025, 15:35
#
Дональд Трамп: «Эти страны звонят мне, целуют мою задницу, они умирают от желания заключить торговую сделку… «пожалуйста, пожалуйста, сэр, позвольте мне заключить сделку, я сделаю все, я сделаю все, сэр».
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