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Криптовалюта отреагировала падением на пошлины Трампа, в Bloomberg предусмотрели обвал биткоина: что нового
Биткоин упал ниже $75 000
С 9 апреля 2025 года вступили в силу взаимные пошлины на импорт, введенные президентом США Дональдом Трампом. На фоне обострения торгового напряжения курс биткоина снова просел, опустившись ниже $75 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
В данный момент цена актива упала до $74 627. После чего первая криптовалюта начала отвоевывать позиции. На момент написания новости цена биткоина составляет около $77 750. За сутки актив упал на 2%, за неделю почти на 8%.
Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Наибольшее падение у Ethereum — 5% за последние 24 часа и 20% - за неделю.
Проседание крипторинка повлекло за собой массовые ликвидации фьючерсных контрактов: суточный объем потерь составил более $414 млн, в основном на длинных позициях. По данным CoinGlass, всего под ликвидацию попали более 137 тысяч трейдеров.
Биткоин может упасть до $10 000 — аналитик Bloomberg
Цена первой криптовалюты может упасть до $10 000. Об этом заявил старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун в интервью Cointelegraph.
Он считает, что это произойдет в рамках глобальной коррекции на денежных рынках.
Эксперт отметил, что на падение повлияет чрезмерная спекуляция и переоценка активов в криптоиндустрии. По словам Макглоуна, стоимость некоторых монет не соответствует их реальной ценности.
«Посмотрите на Dogecoin — у него по-прежнему рыночная капитализация в $20 млрд. Она должна упасть до нуля. Все пространство нуждается в зачистке, как это было с пузырем доткомов», — объяснил он.
По его словам, биткоину предстоит доказать статус «цифрового золота». Однако сложная макроэкономическая ситуация и нестабильность рынков оказывают давление на актив.
Макглоун добавил, что в ближайшее время инвесторам придется столкнуться с продолжительным восстановлением после текущей коррекции, а не до быстрого «V-образного» отскока, подобного тому, что наблюдался после краха рынка на фоне пандемии COVID-19.
По мнению эксперта, перегретый фондовый рынок США стал еще одной причиной кризиса. Макглоун заключил, что «его размер непропорционален экономике, и такого разрыва не может быть без последствий».
Спотовые биткоин- и Ethereum-ETF потеряли за сутки почти $330 миллионов
В среду, 9 апреля, в секторе спотовых биткоин-ETF наблюдался отток средств на сумму $326,27 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue. Это уже четвертый торговый день подряд фонды на базе первой криптовалюты теряют капитал.
По данным платформы, семь биржевых фондов, распределение которых выглядит следующим образом, зафиксировали потери:
- IBIT — $252,9 млн;
- BITB — $21,71 млн;
- ARKB — $19,9 млн;
- EZBC — $8,89 млн;
- GBTC — $8,49 млн;
- BTC — $7,48 млн;
- BTCO — $6,9 млн.
В то же время в шести биржевых фондах движение средств отсутствует.
Сумма оттока капитала из спотовых Ethereum-ETF составила $3,29 млн. Только FETH от Fidelity потерял капитал в сутки. Остальные фонды не получали средства под управление.
Ripple приобретет криптоброкера Hidden Road за $1,25 миллиарда
Ripple Labs объявила о покупке криптодружественного брокера Hidden Road за $1,25 млрд. Это одна из крупнейших сделок в отрасли, направленная на усиление присутствия компании среди институциональных инвесторов.
Как отметил генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус, приобретение позволит расширить инфраструктуру для обслуживания крупных финансовых учреждений.
года, включающий оплату наличными, в токенах XRP и акциями Ripple, завершится в ближайшие месяцы после согласования с регуляторами. Основатель Hidden Road Марк Эш останется во главе компании. Ripple также планирует вложить миллиарды долларов капитала, чтобы масштабировать брокерские услуги и удовлетворить восходящий спрос.
Hidden Road будет использовать стейблкоин RLUSD в качестве обеспечения по своим продуктам и рассмотрит применение блокчейна XRP Ledger для оптимизации расчетов. Это усугубит синергию между платформами и ускорит внедрение продуктов Ripple в секторе первичного брокерства, по словам представителей компании.
Основанная в 2018 году, Hidden Road обслуживает хедж-фонды и крупные инвестфонды, специализируясь на криптовалютных и FX-соглашениях. В 2024 году объем транзакций компании превысил $3 трлн. Ранее она привлекла $50 млн от Castle Island Ventures, Coinbase и Citadel Securities.
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