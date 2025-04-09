Криптовалюта отреагировала падением на пошлины Трампа, в Bloomberg предусмотрели обвал биткоина: что нового

Биткоин упал ниже $75 000

С 9 апреля 2025 года вступили в силу взаимные пошлины на импорт, введенные президентом США Дональдом Трампом. На фоне обострения торгового напряжения курс биткоина снова просел, опустившись ниже $75 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

В данный момент цена актива упала до $74 627. После чего первая криптовалюта начала отвоевывать позиции. На момент написания новости цена биткоина составляет около $77 750. За сутки актив упал на 2%, за неделю почти на 8%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Наибольшее падение у Ethereum — 5% за последние 24 часа и 20% - за неделю.

Проседание крипторинка повлекло за собой массовые ликвидации фьючерсных контрактов: суточный объем потерь составил более $414 млн, в основном на длинных позициях. По данным CoinGlass, всего под ликвидацию попали более 137 тысяч трейдеров.

Биткоин может упасть до $10 000 — аналитик Bloomberg

Цена первой криптовалюты может упасть до $10 000. Об этом заявил старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун в интервью Cointelegraph.

Он считает, что это произойдет в рамках глобальной коррекции на денежных рынках.

Эксперт отметил, что на падение повлияет чрезмерная спекуляция и переоценка активов в криптоиндустрии. По словам Макглоуна, стоимость некоторых монет не соответствует их реальной ценности.

«Посмотрите на Dogecoin — у него по-прежнему рыночная капитализация в $20 млрд. Она должна упасть до нуля. Все пространство нуждается в зачистке, как это было с пузырем доткомов», — объяснил он.

По его словам, биткоину предстоит доказать статус «цифрового золота». Однако сложная макроэкономическая ситуация и нестабильность рынков оказывают давление на актив.

Макглоун добавил, что в ближайшее время инвесторам придется столкнуться с продолжительным восстановлением после текущей коррекции, а не до быстрого «V-образного» отскока, подобного тому, что наблюдался после краха рынка на фоне пандемии COVID-19.

По мнению эксперта, перегретый фондовый рынок США стал еще одной причиной кризиса. Макглоун заключил, что «его размер непропорционален экономике, и такого разрыва не может быть без последствий».

Спотовые биткоин- и Ethereum-ETF потеряли за сутки почти $330 миллионов

В среду, 9 апреля, в секторе спотовых биткоин-ETF наблюдался отток средств на сумму $326,27 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue. Это уже четвертый торговый день подряд фонды на базе первой криптовалюты теряют капитал.

По данным платформы, семь биржевых фондов, распределение которых выглядит следующим образом, зафиксировали потери:

IBIT — $252,9 млн;

BITB — $21,71 млн;

ARKB — $19,9 млн;

EZBC — $8,89 млн;

GBTC — $8,49 млн;

BTC — $7,48 млн;

BTCO — $6,9 млн.

В то же время в шести биржевых фондах движение средств отсутствует.

Сумма оттока капитала из спотовых Ethereum-ETF составила $3,29 млн. Только FETH от Fidelity потерял капитал в сутки. Остальные фонды не получали средства под управление.

Ripple приобретет криптоброкера Hidden Road за $1,25 миллиарда

Ripple Labs объявила о покупке криптодружественного брокера Hidden Road за $1,25 млрд. Это одна из крупнейших сделок в отрасли, направленная на усиление присутствия компании среди институциональных инвесторов.

Как отметил генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус, приобретение позволит расширить инфраструктуру для обслуживания крупных финансовых учреждений.

года, включающий оплату наличными, в токенах XRP и акциями Ripple, завершится в ближайшие месяцы после согласования с регуляторами. Основатель Hidden Road Марк Эш останется во главе компании. Ripple также планирует вложить миллиарды долларов капитала, чтобы масштабировать брокерские услуги и удовлетворить восходящий спрос.

Hidden Road будет использовать стейблкоин RLUSD в качестве обеспечения по своим продуктам и рассмотрит применение блокчейна XRP Ledger для оптимизации расчетов. Это усугубит синергию между платформами и ускорит внедрение продуктов Ripple в секторе первичного брокерства, по словам представителей компании.

Основанная в 2018 году, Hidden Road обслуживает хедж-фонды и крупные инвестфонды, специализируясь на криптовалютных и FX-соглашениях. В 2024 году объем транзакций компании превысил $3 трлн. Ранее она привлекла $50 млн от Castle Island Ventures, Coinbase и Citadel Securities.