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8 апреля 2025, 16:33 Читати українською

Кабмин назначил главу нового регулятора азартных игр

Кабинет Министров назначил Геннадия Новикова главой нового госпредприятия ПлейСити, которое будет регулировать сферу азартных игр и лотереи в Украине. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров назначил Геннадия Новикова главой нового госпредприятия ПлейСити, которое будет регулировать сферу азартных игр и лотереи в Украине.
Фото: pixabay.com

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«Назначен Новиков Геннадий Олегович председателем Государственного агентства Украины ПлейСити», — написал он в Telegram.

Отметим, что в феврале 2023 года Новиков уволился с должности члена уже ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

В Минцифре отметили, что до последнего времени Новиков работал заместителем руководителя аппарата КРАИЛ. При этом его работу в ликвидированном из-за коррупционных скандалов органе в министерстве считают эффективной.

«В должности наладил процесс блокирования нелегальных онлайн-казино — только за 2024 год заблокировали 4 500 таких сайтов и приложений. Также способствовал проведению проверок организаторов азартных игр на соблюдение законодательства, в результате чего собраны штрафные санкции на почти 18 млн грн», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце марта 2025 года Кабинет Министров принял решение ликвидировать КРАИЛ.

Среди приоритетных задач ПлейСити в Минцифре назвали:

  • Цифризация выдачи лицензий, что, как ожидается, будет способствовать устранению коррупционных рисков и обеспечению прозрачных условий для всех участников рынка.
  • Введение устройств контроля за деятельностью рынка азартных игр и борьбы с нелегальными казино.
  • Также отмечается, что будет противодействие деятельности казино, связанным с государством-агрессором.

Ожидается, что благодаря реформе государственный бюджет сможет получать до 10 млрд грн налогов ежегодно, которые будут направлены на нужды Сил обороны.

21 марта 2025 Кабмин создал государственное агентство ПлейСити, которое будет реализовать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере.

В январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д об усилении контроля на игорном рынке. В частности, закон ликвидировал Комиссию по регулированию азартных игр (КРАИЛ).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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