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7 апреля 2025, 18:15 Читати українською

ЕС предложил США нулевые пошлины на промышленные товары

Несмотря на возникшую напряженность в торговых отношениях Евросоюза и США, Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном и предлагает ему нулевые пошлины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Несмотря на возникшую напряженность в торговых отношениях Евросоюза и США, Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном и предлагает ему нулевые пошлины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известно«Действительно, мы предложили нулевые пошлины на промышленные товары, как мы успешно сделали это со многими другими торговыми партнерами.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Действительно, мы предложили нулевые пошлины на промышленные товары, как мы успешно сделали это со многими другими торговыми партнерами. Потому что Европа всегда готова к хорошей сделке. Поэтому мы держим предложение о ней на столе», — сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с главой правительства Норвегии последствия тарифов США.

Читайте также: ЕС рассматривает возможность введения контрпошлин против США на $28 миллиардов — Reuters

«Эти тарифы обходятся в огромные суммы в первую очередь потребителям и предприятиям США. Но в то же время они оказывают сильное влияние на мировую экономику. Особенно ощутимо пострадали развивающиеся страны», — отметила председатель ЕК.

Европа хочет сделки с США, но она также готова ответить контрмерами и защитить свои интересы, продолжила фон дер Ляйен.

«И, кроме того, мы также защитим себя от косвенных эффектов через перенаправление торговых потоков. Для этого мы создадим целевую группу по надзору за импортом. Мы будем работать с промышленностью, чтобы убедиться, что у нас есть необходимые основания для наших политических мер. Мы будем оставаться в тесном контакте, чтобы работать вместе, чтобы минимизировать влияние друг на друга. Сегодня и завтра я продолжу свою интенсивную работу с заинтересованными сторонами в промышленности Европы», — объявила председатель Еврокомиссии.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
yurkomik
yurkomik
7 апреля 2025, 18:48
#
Мита на товари з Китаю становитимуть 34%+20%
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
7 апреля 2025, 19:25
#
А нічого, що ЄС експортує в США майже на 250 млрд. більше, ніж імпортує звідти?
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