Новая почта в 2025 году увеличит инвестиции в Европе на 43%

Компания Новая почта увеличит инвестиции в Европе в 2025 году на 42,8% — до 10 млн евро . Об этом рассказал CEO Nova Post Europe Александр в интервью Интерфакс-Украина.

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«В 2025 году планируем инвестировать около 10 млн евро», — сказал Лысовец, отвечая на вопрос, какой будет сумма инвестиций в 2025 году для развития в Европе.

По его словам, в прошлом году Новая почта инвестировала в развитие в Европе 7 млн. евро.

«Только в Молдову планируем инвестировать около 2 млн евро, что в два раза больше, чем в прошлом году. В Молдове, которая является одним из наших динамичных рынков, в 2024 году мы существенно нарастили объемы: выросли втрое», — отметил Лисовец.

Он подчеркнул, что такой стремительный рост стал толчком для поиска и передислокации в новый сортировочный хаб, который по площади в пять раз больше предыдущего и имеет значительно лучшую инфраструктуру: больше рамп, удобнее расположение и подъезд.

Сейчас этот терминал обновляется и модернизируется под нужды компании. Инвестиции только в этот терминал составляют 500 тысяч евро.

Напомним

«Минфин» писал, что Новая почта открыла отделение в столице Испании — Мадриде.

Ранее Новая почта открыла новые отделения в двух городах Чехии — Карловых Варах и Млади Болеславе.