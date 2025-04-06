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6 апреля 2025, 14:15 Читати українською

Новая почта в 2025 году увеличит инвестиции в Европе на 43%

Компания Новая почта увеличит инвестиции в Европе в 2025 году на 42,8% — до 10 млн евро. Об этом рассказал CEO Nova Post Europe Александр в интервью Интерфакс-Украина.

Компания Новая почта увеличит инвестиции в Европе в 2025 году на 42,8% - до 10 млн евро.
Фото: Новая почта

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«В 2025 году планируем инвестировать около 10 млн евро», — сказал Лысовец, отвечая на вопрос, какой будет сумма инвестиций в 2025 году для развития в Европе.

По его словам, в прошлом году Новая почта инвестировала в развитие в Европе 7 млн. евро.

«Только в Молдову планируем инвестировать около 2 млн евро, что в два раза больше, чем в прошлом году. В Молдове, которая является одним из наших динамичных рынков, в 2024 году мы существенно нарастили объемы: выросли втрое», — отметил Лисовец.

Он подчеркнул, что такой стремительный рост стал толчком для поиска и передислокации в новый сортировочный хаб, который по площади в пять раз больше предыдущего и имеет значительно лучшую инфраструктуру: больше рамп, удобнее расположение и подъезд.

Сейчас этот терминал обновляется и модернизируется под нужды компании. Инвестиции только в этот терминал составляют 500 тысяч евро.

Напомним

«Минфин» писал, что Новая почта открыла отделение в столице Испании — Мадриде.

Ранее Новая почта открыла новые отделения в двух городах Чехии — Карловых Варах и Млади Болеславе.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
torn
torn
6 апреля 2025, 15:48
#
Обобрать «зажиточных» украинцев во время войны, чтобы заскочить на европейский рынок, это стратегия нова почта. Они сильно протестовали против ограничения ввоза необлагаемых посылок мотивируя это ударом по самым бедным слоям населения Украины, но в тоже время сами берут с каждой посылки для сельского жителя больше на 25 грн, чем для городского, что в целом примерно на 30% дороже. Не там ли у нас беднее население новопочтуны? Если у вас есть миллионы евро на экспансию в Европу, то почему хотя бы не сделаете посылки без наценки для сел и поселков Украины, чтобы поддержать их?
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0
zephyr
zephyr
6 апреля 2025, 17:20
#
«Обобрать «зажиточных» украинцев во время войны, чтобы заскочить на европейский рынок" — как много заблуждений, в одном предложении. Совок головного мозга, про всё наше общее, про всё родное. Особенно порадовал момент про лимиты: НП шопинг имеет удобный кабинет с автотаможкой, а вот мист и УП- отсталые в этом плане, они как раз больше от лимитов зависят.
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