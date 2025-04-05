Укрзализныця объявила о возобновлении нескольких своих онлайн-ресурсов после масштабной кибератаки. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрзализныця возобновила ряд онлайн-ресурсов после кибератаки
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Пользователям снова доступны:
- сайт заказа пассажирских сервисов,
- сайт удобных расписаний и стыковок для возвращения домой по железной дороге,
- сайт Киевской кольцевой электрички,
- сайт с расписаниями пригородных поездов.
Кроме того, восстановлены сайты для помощи железнодорожникам: сайт для ветеранов и ветеранок-железнодорожников, а также сайт программы «Железная семья» — помощь железнодорожникам, пострадавшим от войны.
Компания также вернула направление движения поезда для Интерсити+ в приложении Укрзализныци.
Укрзализныця сообщала, что возобновила программу лояльности «Железные друзья», насчитав пассажирам дополнительно 10 тыс. «обнимашек» как компенсации за неудобство.
В компании добавили, что скидки и предложения от партнеров, на которые можно будет потратить бонусные «обнимашек», вернутся чуть позже.
Также Укрзализныця восстановила функции личного кабинета на «Э. Портал УЗ-Карго» с сервисом оформления перевозочных документов.
Ранее Укрзализныця вернула пользователям утраченные после кибератаки билеты, которые были куплены ранее.
Напомним
Как писал «Минфин», 23 марта Укрзализныця испытала технический сбой, из-за которого были недоступны онлайн-продажа билетов, сервисы заказа услуг и справочная информация.
Утром, 27 марта, Укрзализныця заявила, что возобновила систему онлайн-продаж в резервном формате для приобретения новых билетов на поезда и их возвращения.
29 марта Укрзализныця подтвердила стабильность онлайн-продажи билетов.
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