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5 апреля 2025, 15:05 Читати українською

Укрзализныця возобновила ряд онлайн-ресурсов после кибератаки

Укрзализныця объявила о возобновлении нескольких своих онлайн-ресурсов после масштабной кибератаки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрзализныця объявила о возобновлении нескольких своих онлайн-ресурсов после масштабной кибератаки.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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Пользователям снова доступны:

  • сайт заказа пассажирских сервисов,
  • сайт удобных расписаний и стыковок для возвращения домой по железной дороге,
  • сайт Киевской кольцевой электрички,
  • сайт с расписаниями пригородных поездов.

Кроме того, восстановлены сайты для помощи железнодорожникам: сайт для ветеранов и ветеранок-железнодорожников, а также сайт программы «Железная семья» — помощь железнодорожникам, пострадавшим от войны.

Компания также вернула направление движения поезда для Интерсити+ в приложении Укрзализныци.

Укрзализныця сообщала, что возобновила программу лояльности «Железные друзья», насчитав пассажирам дополнительно 10 тыс. «обнимашек» как компенсации за неудобство.

В компании добавили, что скидки и предложения от партнеров, на которые можно будет потратить бонусные «обнимашек», вернутся чуть позже.

Также Укрзализныця восстановила функции личного кабинета на «Э. Портал УЗ-Карго» с сервисом оформления перевозочных документов.

Ранее Укрзализныця вернула пользователям утраченные после кибератаки билеты, которые были куплены ранее.

Напомним

Как писал «Минфин», 23 марта Укрзализныця испытала технический сбой, из-за которого были недоступны онлайн-продажа билетов, сервисы заказа услуг и справочная информация.

Утром, 27 марта, Укрзализныця заявила, что возобновила систему онлайн-продаж в резервном формате для приобретения новых билетов на поезда и их возвращения.

29 марта Укрзализныця подтвердила стабильность онлайн-продажи билетов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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