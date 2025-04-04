Цены на iPhone в США могут вырасти более чем на 40% из-за тарифов Трампа. Заденет ли это украинцев

Президент США Дональд Трамп ввел ряд масштабных тарифов по странам по всему миру, которые могут существенно изменить картину глобальной торговли. Об этом сообщает Reuters.

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По словам аналитиков, среди наиболее уязвимых товаров могут оказаться потребительские продукты, в частности, iPhone — их цена может вырасти на 30−40%, если компания переведет расходы на потребителей.

Большинство iPhone до сих пор производится в Китае, на который был наложен тариф в размере 54%. Если эти пошлины останутся в силе, Apple окажется перед сложным выбором: либо взять дополнительные расходы на себя, либо перевести их на покупателей.

В четверг акции компании упали на 9,3%, что стало самым плохим днем с марта 2020 года.

Apple продает более 220 миллионов iPhone в год, ее крупнейшие рынки включают в себя Соединенные Штаты, Китай и Европу.

Согласно прогнозам аналитиков Rosenblatt Securities, стоимость всех iPhone может возрасти на 43%. Как это скажется на ценах:

Базовая модель iPhone 16 была выпущена в США по цене $799, но его цена может возрасти до $1142.

Более дорогой iPhone 16 Pro Max с 6,9-дюймовым дисплеем и 1 терабайтом памяти, который сейчас продается за $1599, может стоить почти $2300.

Цена самого дешевого iPhone 16e, который сейчас в США стоит от $599, может возрасти до $856.

При этом другая техника Apple также может вырасти в цене:

Apple Watch — на 43%;

iPad — на 42%;

Mac — на 39%;

AirPods — на 39%.

Подорожают ли iPhone в Украине

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телеканала «Киев» заявил, что подорожание iPhone не коснется украинцев.

Это связано с тем, что смартфоны импортируют в Украину напрямую из Китая или Тайваня.

«Наши iPhone не едут через Америку. Наши айфоны едут напрямую. То есть мы получаем их без каких-либо таможенных ограничений», — отметил эксперт.

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Сможет ли Apple избежать удорожания

Во время первого президентского срока Трамп уже вводил тарифы на китайский импорт, чтобы стимулировать компании перенести производство в США или соседние страны, такие как Мексика. Тогда Apple удалось получить некоторые льготы, но на этот раз таких исключений пока не было.

Несмотря на то, что часть производства Apple перенесла во Вьетнам и Индию, эти страны также получили новые пошлины от США — 46% для Вьетнама и 26% для Индии.

По словам соучредителя Counterpoint Research Нила Шаха, Apple должна поднять цены в среднем минимум на 30%, чтобы компенсировать импортные пошлины.

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Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.