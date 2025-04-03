Минэкономики о 10%-ю пошлину для Украины: Сложно, но не критично

США ввели 10% пошлину для Украины, но это не критично. Об этом написала министр экономики Юлии Свириденко.

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Позиция Минэкономики

«Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, как у Молдовы 31% или у ЕС 20%, в отношении Украины нет», — заявила Свириденко.

Она добавила, что в течение 2024 года Украина экспортировала в Штаты $874 млн, из которых $363 млн пришлось на чугун и 112 млн — трубы. В то же время в США было куплено товаров на сумму $3,4 млрд.

Что означает для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично.



Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Каких-то отдельных высших пошлин, как у Молдовы 31% или в ЕС 20%, в отношении Украины нет. — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 3, 2025

Тем не менее, пошлины Украины на американские товары остаются достаточно низкими, например, на автомобили ставка 10%, а на уголь и нефть — 0%.

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Всего в США экспортируется более 600 различных категорий украинских товаров, среди которых 65 видов продукции — на сумму более миллиона долларов.

В связи с этим у Киева есть шансы договориться на другие условия как надежному союзнику и партнеру, поскольку от справедливых пошлин выиграют обе наши страны.

«Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия», — пояснила Свириденко.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары . Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.