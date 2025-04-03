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3 апреля 2025, 13:54 Читати українською

Минэкономики о 10%-ю пошлину для Украины: Сложно, но не критично

США ввели 10% пошлину для Украины, но это не критично. Об этом написала министр экономики Юлии Свириденко.

США ввели 10% пошлину для Украины, но это не критично.
Фото: depositphotos

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Позиция Минэкономики

«Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, как у Молдовы 31% или у ЕС 20%, в отношении Украины нет», — заявила Свириденко.

Она добавила, что в течение 2024 года Украина экспортировала в Штаты $874 млн, из которых $363 млн пришлось на чугун и 112 млн — трубы. В то же время в США было куплено товаров на сумму $3,4 млрд.

Тем не менее, пошлины Украины на американские товары остаются достаточно низкими, например, на автомобили ставка 10%, а на уголь и нефть — 0%.

Читайте: Новые тарифы Трампа: Как ударят по Украине

Всего в США экспортируется более 600 различных категорий украинских товаров, среди которых 65 видов продукции — на сумму более миллиона долларов.

В связи с этим у Киева есть шансы договориться на другие условия как надежному союзнику и партнеру, поскольку от справедливых пошлин выиграют обе наши страны.

«Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия», — пояснила Свириденко.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары . Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
3 апреля 2025, 13:57
#
В порівнянні з іншими чи імпорту-експорту?:)
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
3 апреля 2025, 14:32
#
У нас общая ставка — 10% на все товары которые въезжают, товарооборот в сша маленький , по сути ничего плохого для нас не случилось . Но торговые войны дорого могут обойтись сша .
+
0
vt313
vt313
3 апреля 2025, 14:36
#
Так до этого метал обложили пошлиной в 25%.
Теперь как, типа снизилась до 10% или это +10% ?
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