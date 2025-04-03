Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все товары, ввозимые из-за рубежа. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.
Трамп ввел пошлины в 20% на весь импорт из ЕС в США
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Новые тарифы на импорт в США
Трамп представил таблицу с двумя колонками: какие пошлины на американские товары действуют в настоящее время в разных странах, а также какие тарифы Вашингтон вводит в ответ на них. Позже график был опубликован в аккаунте Белого дома в соцсети Х.
Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Одни из самых высоких сборов наложены на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%).
россия в перечне не упомянута.
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LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO— The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025
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Комментарии - 11
Ні, не входить.
в нас і так все «потужно», а тут ще ці мита, капець…
От нам за американців зараз переживати, своїх проблем мало…
И даже если какой то условный автопроизводитель решит построить завод в США что бы уменьшить цены (по сути в этом и смысл пошлин) то на это уйдут годы. И все эти годы авто будут стоить банально дороже.
Ну ничего сейчас ЕС введет ответочку в виде тарифов на яица=)
Рыжих хоть понимает что заводы не строятся и не переносятся за год-два? И какой смысл затевать перемещение производства из какой то Индии, если через три года (а возможно и раньше) Рыжий перестанет быть президентом и весь этот маразм с торговыми войнами закончится?
За все заплатит американский потребитель, ну да они там там богатые, пусть платят.
Интересно посмотреть на инфляцию в США по итогам года.
…
Росію в переліку не згадано.
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Романе, нагадайте в якому році Росія стала членом ЄС.
Видання Axios пише, що, згідно з аналізом Єльської бюджетної лабораторії, у разі введення 20%-их мит і заходів у відповідь з боку постраждалих країн, наявний дохід домогосподарств із найнижчими доходами може скоротитися на 5,5%. При цьому для домогосподарств із найвищими доходами це падіння становитиме лише 2,1%.
Це не означає, що американці середнього класу або багаті громадяни США не зазнають збитків. У чистому доларовому вираженні тягар мит для найвисокодохідніших верств населення вищий, адже вони заробляють більше грошей і витрачають більше грошей.
Для домогосподарств середнього достатку мита обійдуться в середньому в 3800 доларів на сім'ю на рік. Для тих, хто входить до першої десятки, це становитиме в середньому 9 500 доларів на домогосподарство.
У довгостроковій перспективі мита більше битимуть по багатих, оскільки ціни на активи знизяться.