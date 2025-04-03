Трамп ввел пошлины в 20% на весь импорт из ЕС в США

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все товары, ввозимые из-за рубежа. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

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Новые тарифы на импорт в США

Трамп представил таблицу с двумя колонками: какие пошлины на американские товары действуют в настоящее время в разных странах, а также какие тарифы Вашингтон вводит в ответ на них. Позже график был опубликован в аккаунте Белого дома в соцсети Х.

Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Одни из самых высоких сборов наложены на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%).

россия в перечне не упомянута.

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LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO — The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025