Украина сорвала уже три маяка с восьмого пересмотра программы МВФ — участники консорциума #RRR4U

Украина не выполнила ключевой структурный маяк, обязательный для седьмого пересмотра программы с МВФ, а также сорвала сроки выполнения трех маяков предстоящего восьмого пересмотра. Об этом сообщили участники консорциума #RRR4U во время презентации 13-го выпуска Мониторинга выполнения условий программы МВФ и помощи ЕС в рамках Ukraine Facility.

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Как отмечается, по плану Ukraine Facility, страна также рискует не выполнить сразу девять индикаторов за первый квартал.

Какие маяки не выполнены

28 марта Исполнительный совет МВФ утвердил седьмой пересмотр Программы для Украины. Обязательным предварительным условием для этого стало подписание закона о повышении акцизов на табачные изделия, которое произошло с задержкой в несколько месяцев и привело к недополучению бюджетом более 2 млрд грн.

В то же время срок выполнения маяка по полной отмене «правок Лозового» перенесли (речь идет об изменениях в УПК по установлению срока досудебного расследования, закрытию уголовного производства по истечении этого срока и порядке его продления).

«Украина не выполнила одно из своих обязательств — не отменила „правки Лозового“, которые должна была отменить для успешного седьмого пересмотра. То, что Украине удалось достичь соглашения о пересмотре на уровне экспертов в этом вопросе, означает, что снова МВФ идет нам навстречу, проявляя определенную гибкость», — заявил экономист Центра экономической стратегии.

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МВФ снизил размер ближайшего транша с $900 млн до $400 млн по просьбе украинского Минфина.

«В 2025 году мы имеем лучшую ситуацию с внешним финансированием дефицита бюджета, прежде всего благодаря программе ERA — финансированию за счет доходов от замороженных российских активов. Поэтому Украина попросила, чтобы мы получили немного больше финансирования в 2026—2027 годах», — пояснил Самойлюк.

Следующий восьмой пересмотр программы, когда МВФ будет проверять выполнение маяков по состоянию на конец марта, также может оказаться проблемным.

«Из пяти маяков, которые будет оценивать Фонд, мы выполнили полностью и вовремя только два. Еще три не выполнены: назначение председателя Бюро экономической безопасности (конкурс продолжается), утверждение внешнего аудита НАБУ и подготовка стратегии для НКЦБФР. Прогресс нельзя назвать удовлетворительным», — отметил Самойлюк.

При пересмотре МВФ перенес выполнение соответствующих маяков, что делает более вероятным восьмой пересмотр Программы.

Украина Facility

Параллельно Украина работает над программой реформ с ЕС. По словам эксперта проектов DiXi Group Алена Корогод, у Украины уже возникли проблемы с исполнением обязательств в рамках Ukraine Facility за I квартал.

«До конца марта Украина должна выполнить 16 индикаторов. По состоянию на 27 марта выполнены были только семь. Еще девять индикаторов оставались невыполненными», — отметила эксперт.

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Напомним, что в середине марта Совет Европейского Союза одобрил 3,5 млрд евро для Украины (из них 400 млн евро — грантовые) за выполнение индикаторов четвертого квартала 2024 года. В целом, Украина рассчитывает на 12,5 млрд евро от ЕС в 2025 году.

Справочно

RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine) — консорциум четырех украинских организаций гражданского общества: Центр экономической стратегии, Институт экономических исследований и политических консультаций, Институт аналитики и адвокации, DiXi Group.