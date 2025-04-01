Украинские мужчины за границей смогут оформить паспорт без предъявления военных документов

Теперь мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу. Соответствующие изменения принял Кабинет министров, сообщает глава МВД Игорь Клименко.

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Правительство утвердило изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, в частности, касающихся правил оформления паспортных документов.

«Работники зарубежных подразделений ГП „Документ“ будут проверять статус военного учета в реестре. Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и, соответственно, мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме. И что важно: без прохождения медкомиссии. После этого украинец в определенные сроки получит заказанный документ», — отметил он.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине с 7 октября 2024 года подорожало оформление паспортов.