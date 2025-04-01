Теперь мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу. Соответствующие изменения принял Кабинет министров, сообщает глава МВД Игорь Клименко.
Украинские мужчины за границей смогут оформить паспорт без предъявления военных документов
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Правительство утвердило изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, в частности, касающихся правил оформления паспортных документов.
«Работники зарубежных подразделений ГП „Документ“ будут проверять статус военного учета в реестре. Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и, соответственно, мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме. И что важно: без прохождения медкомиссии. После этого украинец в определенные сроки получит заказанный документ», — отметил он.
Напомним
«Минфин» писал, что в Украине с 7 октября 2024 года подорожало оформление паспортов.
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Видання The Economist припускає, що українські біженці можуть залишитися на чужині назавжди.
Журналісти зауважують, що для багатьох українських біженців важливо не тільки те, коли закінчиться війна, але й те, як саме вона закінчиться. Зростаюча перспектива припинення вогню без членства України в НАТО чи ЄС разом із продовженням російської окупації п’ятої частини країни не викликає особливої довіри. Багато українців побоюються, що Росія незабаром знову нападе.
Раніше демографи припускали, що українські жінки, які становлять основну частину біженців від війни, після війни повернуться додому. Сьогодні вірогідніше, що припинення воєнного стану призведе до виїзду з країни ще більшої кількості українців, особливо чоловіків призовного віку, яким зараз заборонено виїзд.
Дослідження CES говорить, що понад 500 000 чоловіків можуть виїхати. Оскільки це було б катастрофою для українського ринку праці та для його здатності захищатися, Україна вагатиметься пом’якшувати обмеження на виїзд закордон чоловікам, вважає The Economist.
Українці в Європі пускають коріння. Наприклад, у Польщі частка біженців, більшість з яких жінки, які працюють або активно шукають роботу, перевищила 67%. Уряд планує дозволити біженцям обмінювати тимчасовий захист на дозвіл на проживання терміном на три роки.
Українці вносять набагато більше в економіку Польщі як працівники та платники податків, ніж вони коштують як отримувачі гуманітарної допомоги.
Німеччина
Однак у більшості країн ЄС картина більш песимістична. У Німеччині рівень зайнятості серед українських біженців становив лише 43% на кінець 2024 року. В Італії та Іспанії ця частка ще нижча, хоча майже всюди вона зростає.
У Німеччині біженці вважають відсутність догляду за дітьми найбільшою перешкодою. Проте інші звинувачують у цьому щедрі державні пільги. З майже 1,2 мільйона українських біженців у Німеччині понад 700 000 отримують соціальну допомогу в розмірі 563 євро (607 доларів) на місяць. Християнсько-демократичні політики запропонували скоротити виплати, щоб підштовхнути біженців до пошуків роботи.
Теоретично ринок праці в Європі повністю відкритий для українців,. На практиці біженцям важко знайти роботу для «білих комірців». У Польщі 48% іноземців, переважно українців, працюють на посадах, нижчих за кваліфікацію.
У Німеччині 72% дорослих українських біженців мають вищу освіту, але більшість з них працюють на низькокваліфікованих роботах або є безробітними.
Журналісти видання поспілкувалися з Анжелікою — вчителькою музики з Вінниці, що пакує одяг на складі в Кракові. Як і мільйони українців у Європі, вона стоїть перед незавидним вибором. Залишитися в Польщі означало б більше часу не бачити чоловіка, який не може покинути Україну. Повернутися назад означало б пограти в азартне майбутнє з двома дітьми.
«Навіть якщо війна закінчиться зараз, вона почнеться знову. За таких обставин яка мати захоче забрати свого сина в Україну?», — зазначає Анжеліка.