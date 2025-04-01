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1 апреля 2025, 15:01 Читати українською

Акции Xiaomi упали на фоне аварии электромобиля SU7 в Китае

Акции Xiaomi Corp. упали на 5,5% по итогам торгов в Гонконге во вторник на фоне информации об аварии одного из ее электромобилей, использовавшего систему помощи водителю. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Акции Xiaomi Corp. упали на 5,5% по итогам торгов в Гонконге во вторник на фоне информации об аварии одного из ее электромобилей, использовавшего систему помощи водителю.
Фото: wikipedia.org

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Xiaomi подтвердила, что электромобиль SU7 попал в аварию на скоростной автомагистрали в провинции Аньхой 29 марта. В заявлении компании, опубликованном в соцсети Weibo, не приводят данные о пострадавших в аварии, однако китайские СМИ сообщают о трех погибших.

Полиция изучает инцидент, сообщил Xiaomi. Согласно первоначальному отчету компании, система помощи водителю в автомобиле была активирована менее чем за 20 минут до аварии.

Она выдавала предупреждение, поскольку водитель, по-видимому, не держался за руль. Через несколько секунд после того, как было сделано очередное предупреждение и водитель взял управление в свои руки, произошла авария.

По данным местных СМИ, после удара электромобиль загорелся, и только некоторые его части уцелели.

Читайте также: Xiaomi расширяет производство автомобилей. Деньги планируют привлечь от продажи акций

Авария вызывает вопросы по технологии «умного» вождения, которые используются в современных автомобилях, отмечают эксперты.

Поставки автомобилей Xiaomi SU7 Series в прошлом году составили 136,854 тыс. единиц. В марте компания повысила прогноз их поставок на 2025 год до 350 тысяч ед. из 300 тыс. ед.

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«Минфин» писал, что Xiaomi получила $12,5 млрд дохода после начала продаж электрокаров SU7.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
1 апреля 2025, 15:32
#
Жесть з тією «допомогою» водію.
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