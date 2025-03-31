Goldman Sachs повысил оценку вероятности рецессии в США до 35%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 марта 2025, 13:52 Читати українською

Goldman Sachs повысил оценку вероятности рецессии в США до 35%

Аналитики банка Goldman Sachs Group повысили оценку вероятности рецессии в экономике США в ближайшие двенадцать месяцев до порядка 35% с 20%, пишет The Wall Street Journal.

Аналитики банка Goldman Sachs Group повысили оценку вероятности рецессии в экономике США в ближайшие двенадцать месяцев до порядка 35% с 20%, пишет The Wall Street Journal.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрогноз банкировИзменение прогноза в числе прочего отражает резкое ухудшение уровня потребительского и делового доверия и заявления Белого дома, «указывающие на повышение готовности терпеть экономическую слабость в ближайшей перспективе в стремлении проводить свою политику», отмечают аналитики.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз банкиров

Изменение прогноза в числе прочего отражает резкое ухудшение уровня потребительского и делового доверия и заявления Белого дома, «указывающие на повышение готовности терпеть экономическую слабость в ближайшей перспективе в стремлении проводить свою политику», отмечают аналитики.

Индекс потребительского доверия в США в марте уменьшился до 57 пунктов по сравнению с 64,7 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным 28 марта окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с ноября 2022 года.

Читайте также: JPMorgan: политика Трампа повышает риск рецессии в США до 40%

«В последние несколько лет настроения были плохим индикатором будущей активности, но фундаментальные экономические показатели не так сильны, как в прошлые годы, и поэтому мы не так склонны игнорировать недавнее снижение настроений», — пишут аналитики.

При этом банк ожидает объявления президентом страны Дональдом Трампом на этой неделе зеркальных импортных пошлин в отношении всех ее торговых партнеров в среднем на уровне 15%, хотя исключения из этих мер отдельных стран и товаров, по мнению аналитиков, могут снизить этот уровень.

Кроме того, Goldman повысил прогноз базовой инфляции в США на конец 2025 года до 3,5% и понизил прогноз роста ВВП страны в этом году до 1%. Из-за ожидающегося замедления экономики он также повысил прогноз безработицы в Штатах на конец года до 4,5%.

Банк теперь ожидает трех снижений процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году (в июле, сентябре и ноябре) и ни одного в следующем. Ранее ожидалось два снижения в 2025 году и одно в 2026 году. Таким образом, прогноз так называемой конечной ставки (terminal rate) — нижней точки цикла снижения — остался в диапазоне 3,5−3,75%.

«Руководство ФРС пока не придает особого значения повышению инфляционных ожиданий, но мы думаем, что это повышение поднимает планку для снижений ставки и, в частности, ставит больший акцент на возможном росте безработице как аргументе в пользу снижений», — отмечает Goldman.

Напомним

«Минфин» писал, что инфляция в США впервые за 5 месяцев замедлилась. Рост индекса потребительских цен (CPI) в США замедлился до 2,8% в феврале с 3% в январе.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
31 марта 2025, 15:12
#
Крипта реагуватиме… (вже)
+
0
zephyr
zephyr
31 марта 2025, 15:43
#
35% всего? Ну такое.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами