JPMorgan: политика Трампа повышает риск рецессии в США до 40%

Главный экономист JPMorgan Брюс Касман заявляет, что вероятность наступления рецессии в США в текущем году составляет около 40%. Об этом сообщает Reuters.

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Кроме того, он предупреждает о риске долгосрочного негативного влияния на инвестиционную привлекательность страны, если действия администрации приведут к потере доверия к системе государственного управления США.

«Сейчас мы находимся в состоянии повышенной озабоченности по экономике США», — заявил Касман журналистам в Сингапуре.

Он отметил, что пока не вносил изменений в свои прогнозы, однако оценивает риск рецессии примерно в 40%, что выше начальной оценки в 30%, которую он давал в начале года.

Касман заявил, что риск рецессии возрастет, вероятно, до 50% или выше, если взаимные тарифы, которые Трамп угрожает ввести с апреля, вступят в силу.

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«Если мы продолжим идти по этому пути более разрушительной, недружественной к бизнесу политики, я думаю, что риски рецессии возрастут», — сказал он.

Экономист также отметил возможность потери доверия инвесторов к американским активам.

ВВП

JP Morgan прогнозирует рост ВВП США на 2% в этом году.

Экономисты Goldman Sachs и Morgan Stanley ухудшили свои прогнозы роста ВВП США и предполагают его на уровне 1,7% и 1,5% соответственно.

Напомним

«Минфин» писал, что инфляция в США впервые за 5 месяцев замедлилась. Рост индекса потребительских цен (CPI) в США замедлился до 2,8% в феврале с 3% в январе.