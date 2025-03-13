Главный экономист JPMorgan Брюс Касман заявляет, что вероятность наступления рецессии в США в текущем году составляет около 40%. Об этом сообщает Reuters.
JPMorgan: политика Трампа повышает риск рецессии в США до 40%
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Кроме того, он предупреждает о риске долгосрочного негативного влияния на инвестиционную привлекательность страны, если действия администрации приведут к потере доверия к системе государственного управления США.
«Сейчас мы находимся в состоянии повышенной озабоченности по экономике США», — заявил Касман журналистам в Сингапуре.
Он отметил, что пока не вносил изменений в свои прогнозы, однако оценивает риск рецессии примерно в 40%, что выше начальной оценки в 30%, которую он давал в начале года.
Касман заявил, что риск рецессии возрастет, вероятно, до 50% или выше, если взаимные тарифы, которые Трамп угрожает ввести с апреля, вступят в силу.
Читайте также: Канада ввела пошлины на американские товары еще более чем на $21 миллиард
«Если мы продолжим идти по этому пути более разрушительной, недружественной к бизнесу политики, я думаю, что риски рецессии возрастут», — сказал он.
Экономист также отметил возможность потери доверия инвесторов к американским активам.
ВВП
JP Morgan прогнозирует рост ВВП США на 2% в этом году.
Экономисты Goldman Sachs и Morgan Stanley ухудшили свои прогнозы роста ВВП США и предполагают его на уровне 1,7% и 1,5% соответственно.
Напомним
«Минфин» писал, что инфляция в США впервые за 5 месяцев замедлилась. Рост индекса потребительских цен (CPI) в США замедлился до 2,8% в феврале с 3% в январе.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии