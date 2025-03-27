Главное за четверг: Соглашение о редкоземельных металлах, госдолг и курс доллара и евро в апреле

Текст соглашения на 58 страниц, датированный 23 марта и посланный США Украине, просто ужасен и не в нашу пользу. Об этом в телеграмм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Жлезняк.

Госдолг Украины в феврале уменьшился на 48,5 миллиарда гривен

Государственный и гарантированный государством долг Украины в феврале 2025 года уменьшился на 48,48 млрд грн — до 7 019,53 млрд грн.

Почему банки разрывают деловые отношения с родственниками погибших воинов

В феврале читатели «Минфина» оставили 405 отзывов на работу банков, из которых 253 зачислены и отправлены на рассмотрение финучреждениям. С какими проблемами столкнулись наши читатели и советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.

Замороженные российские активы: почему у Европы больше нет времени на промедление

За три года войны Европа до сих пор сомневается в судьбе замороженных российских активов. Почему времени медлить с этим решением нет, УП рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. «Минфин» выбрал главное.

Курс доллара и евро в апреле: за чем следить и как изменять свой портфель валютных сбережений

Мировые валютный и сырьевой рынки в апреле продолжат лихорадить. К традиционным факторам, влияющим на поведение пары евро/доллар — заседание ФРС и ЕЦБ, состояние экономик США и Евросоюза, теперь добавился элемент неожиданности, которые в достаточном количестве продуцирует американский президент Дональд Трамп. В первую очередь, его решение об изменении формата мировой торговли.