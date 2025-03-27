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27 марта 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Соглашение о редкоземельных металлах, госдолг и курс доллара и евро в апреле

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Источник: Минфин
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