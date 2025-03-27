Текст соглашения США и Украины о редкоземельных металлах ужасен и не в нашу пользу — Железняк
Главное за четверг: Соглашение о редкоземельных металлах, госдолг и курс доллара и евро в апреле
Текст соглашения на 58 страниц, датированный 23 марта и посланный США Украине, просто ужасен и не в нашу пользу. Об этом в телеграмм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Жлезняк.
Госдолг Украины в феврале уменьшился на 48,5 миллиарда гривен
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