Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ожидает подписание соглашения с Украиной о редкоземельных металлах. Об этом пишет Reuters.
Трамп говорит, что в скором времени ожидает подписание соглашения с Украиной о редкоземельных металлах
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Что известно
Трамп также сказал, что Соединенные Штаты говорят с Украиной о потенциале для американских фирм, владеющих украинскими электростанциями.
Делегация США встретилась с украинскими официальными лицами в воскресенье и российскими официальными лицами в понедельник в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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Переговоры были сосредоточены преимущественно на прекращении огня в Черном море, однако Трамп сказал, что возникают другие вопросы, поскольку он настаивает на прекращении трехлетней войны россии против Украины.
«Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, собственности на электростанцию. Некоторые люди говорят, что Соединенные Штаты должны обладать электростанцией… потому что у нас есть опыт», — сказал он.
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Напомним
Как писал «Минфин», 1 марта Украина и США не подписали соглашение о редкоземельных металлах, как планировалось изначально. Церемонию подписания отменили.
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Комментарии - 8
Скоро отримає ще енергетичний і територіальний!
-Україна вже програла
-Гренландія вже у власності США
-Канада 51 штат
-Мир вже підписаний
і т.д.
Американська демократія увійшла в турбулентність пропаганди і дурнуватих вкидів.
На запитання «А якщо США остаточно припинять будь-яку підтримку України, то який варіант буде кращим для України?» 82% відповіли, що потрібно продовжувати боротьбу за підтримки європейських союзників для досягнення «може, і не повністю справедливого, але прийнятного миру».
При цьому 8% вважають, що треба йти на перемовини з РФ і погоджуватись на будь-які російські вимоги, а ще 10% — не змогли відповісти.
У всіх регіонах абсолютна більшість — від 78% на сході до 83% на заході — вважає, що, попри все, Україна має продовжувати опір і не йти на капітуляцію.
Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що дані опитування свідчать, що серед українців є однозначний консенсус проти миру на будь-яких умовах (і, звісно, проти капітуляції).
«Пріоритет на цей момент — надійні гарантії безпеки. І українці готові продовжувати всенародний опір, поки Україна не отримає прийнятний мир», — зазначає він.