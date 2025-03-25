Трамп говорит, что в скором времени ожидает подписание соглашения с Украиной о редкоземельных металлах

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ожидает подписание соглашения с Украиной о редкоземельных металлах. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Трамп также сказал, что Соединенные Штаты говорят с Украиной о потенциале для американских фирм, владеющих украинскими электростанциями.

Делегация США встретилась с украинскими официальными лицами в воскресенье и российскими официальными лицами в понедельник в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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Переговоры были сосредоточены преимущественно на прекращении огня в Черном море, однако Трамп сказал, что возникают другие вопросы, поскольку он настаивает на прекращении трехлетней войны россии против Украины.

«Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, собственности на электростанцию. Некоторые люди говорят, что Соединенные Штаты должны обладать электростанцией… потому что у нас есть опыт», — сказал он.

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Напомним

Как писал «Минфин», 1 марта Украина и США не подписали соглашение о редкоземельных металлах, как планировалось изначально. Церемонию подписания отменили.