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25 марта 2025, 9:54 Читати українською

Трамп говорит, что в скором времени ожидает подписание соглашения с Украиной о редкоземельных металлах

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ожидает подписание соглашения с Украиной о редкоземельных металлах. Об этом пишет Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ожидает подписание соглашения с Украиной о редкоземельных металлах.
Фото: Getty images

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Что известно

Трамп также сказал, что Соединенные Штаты говорят с Украиной о потенциале для американских фирм, владеющих украинскими электростанциями.

Делегация США встретилась с украинскими официальными лицами в воскресенье и российскими официальными лицами в понедельник в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Читайте: Трамп нацелился на редкоземельные металлы: в чем их ценность

Переговоры были сосредоточены преимущественно на прекращении огня в Черном море, однако Трамп сказал, что возникают другие вопросы, поскольку он настаивает на прекращении трехлетней войны россии против Украины.

«Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, собственности на электростанцию. Некоторые люди говорят, что Соединенные Штаты должны обладать электростанцией… потому что у нас есть опыт», — сказал он.

Читайте также: Украинские недра на $15 трлн: кто на самом деле будет их осваивать

Напомним

Как писал «Минфин», 1 марта Украина и США не подписали соглашение о редкоземельных металлах, как планировалось изначально. Церемонию подписания отменили.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+42
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
25 марта 2025, 10:35
#
Трамп отримав економічний паспорт українця!
Скоро отримає ще енергетичний і територіальний!
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
25 марта 2025, 10:57
#
А коли буде передача всіх АЕС в управління США?
+
+30
kievpol
kievpol
25 марта 2025, 11:24
#
Дерибан… здам все, аби ще трішки побути при владі, а далі в тумани… тумани…
+
+15
zephyr
zephyr
25 марта 2025, 12:12
#
Если постоянно повторять «шакалат-шакалат», то во рту слаще станет.
+
+30
Markell
Markell
25 марта 2025, 11:26
#
Якщо вірити кожному слову цього балабола, то 6
-Україна вже програла
-Гренландія вже у власності США
-Канада 51 штат
-Мир вже підписаний
і т.д.
Американська демократія увійшла в турбулентність пропаганди і дурнуватих вкидів.
+
0
zephyr
zephyr
25 марта 2025, 12:12
#
Та, от мёртвого осла уши ему дали, а не какие-то редкоземельные металлы
+
+15
Aleksandr09
Aleksandr09
25 марта 2025, 12:31
#
А потом что- шашлыки или кофе в ялте?
+
0
bonv
bonv
25 марта 2025, 13:19
#
82% українців вважають, що Україна, попри все, має продовжувати боротьбу з Росією. Такі дані опитування громадської думки, проведеного упродовж 12−22 березня 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
На запитання «А якщо США остаточно припинять будь-яку підтримку України, то який варіант буде кращим для України?» 82% відповіли, що потрібно продовжувати боротьбу за підтримки європейських союзників для досягнення «може, і не повністю справедливого, але прийнятного миру».
При цьому 8% вважають, що треба йти на перемовини з РФ і погоджуватись на будь-які російські вимоги, а ще 10% — не змогли відповісти.
У всіх регіонах абсолютна більшість — від 78% на сході до 83% на заході — вважає, що, попри все, Україна має продовжувати опір і не йти на капітуляцію.
Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що дані опитування свідчать, що серед українців є однозначний консенсус проти миру на будь-яких умовах (і, звісно, проти капітуляції).
«Пріоритет на цей момент — надійні гарантії безпеки. І українці готові продовжувати всенародний опір, поки Україна не отримає прийнятний мир», — зазначає він.
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