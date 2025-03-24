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24 марта 2025, 19:13 Читати українською

Трамп угрожает 25%-ми пошлинами тем, кто будет покупать нефть у Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет вводить 25% пошлины для любой страны, покупающей нефть и газ из Венесуэлы, ссылаясь на миграцию и членов преступных группировок в США. Об этом он написал в своем посту на Truth social, передает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет вводить 25% пошлины для любой страны, покупающей нефть и газ из Венесуэлы, ссылаясь на миграцию и членов преступных группировок в США.

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«Любая страна, покупающая нефть или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам 25% пошлины на любую торговлю с нашей страной. Вся документация будет подписана и зарегистрирована, а тариф вступит в силу 2 апреля 2025 года», — написал Трамп на своей странице.

Этот шаг может повлиять на Китай, являющийся основным покупателем нефти из Венесуэлы.

Экспорт венесуэльской нефти вырос до пятилетнего максимума в феврале, прежде чем администрация Трампа вынудила американскую Chevron Corp. свернуть свою деятельность в стране до 3 апреля.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
matroskin
matroskin
24 марта 2025, 20:41
#
Цей крок може вплинути на Китай, який є основним покупцем нафти з Венесуели.
Не розкрито питання, чи ставки мит будуть плюсуватися, чи застосовуватиметься найбільше. :)
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0
neverice
neverice
24 марта 2025, 21:23
#
За три роки війни щось США навіть не заїкнулися про аналогічні санкції щодо росії. Хоча росія порушила всі можливі писані та неписані міжнародні закони та договори. А тут злочин століття — країна, з якої їдуть мігранти до США.
США за Трампа стали амбасадором права сили. Усім чхати на твої інтереси, права та закони. Значення має лише сила.
+
0
zephyr
zephyr
24 марта 2025, 21:44
#
Эмм.он в курсе, что теневой флот рашки уже 15 лет нефть помогает продавать? Он же ведь его корешь, должен знать
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