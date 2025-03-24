Президент США Дональд Трамп заявил, что будет вводить 25% пошлины для любой страны, покупающей нефть и газ из Венесуэлы, ссылаясь на миграцию и членов преступных группировок в США. Об этом он написал в своем посту на Truth social, передает Bloomberg.
Трамп угрожает 25%-ми пошлинами тем, кто будет покупать нефть у Венесуэлы
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«Любая страна, покупающая нефть или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам 25% пошлины на любую торговлю с нашей страной. Вся документация будет подписана и зарегистрирована, а тариф вступит в силу 2 апреля 2025 года», — написал Трамп на своей странице.
Этот шаг может повлиять на Китай, являющийся основным покупателем нефти из Венесуэлы.
Экспорт венесуэльской нефти вырос до пятилетнего максимума в феврале, прежде чем администрация Трампа вынудила американскую Chevron Corp. свернуть свою деятельность в стране до 3 апреля.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Не розкрито питання, чи ставки мит будуть плюсуватися, чи застосовуватиметься найбільше. :)
США за Трампа стали амбасадором права сили. Усім чхати на твої інтереси, права та закони. Значення має лише сила.