ЕС планирует выделять Украине по 1 млрд евро в месяц за счет замороженных российских активов

Евросоюз планирует до ноября предоставлять Украине по 1 млрд евро в месяц в рамках механизма ERA, по которому кредитные средства будут погашаться и обслуживаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных активов рф. Об этом заявил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис, сообщает Интерфакс-Украина.

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По его словам, в декабре 2025 года ЕС планирует передать Украине последние 6 млрд евро по программе ERA одним траншем.

«Учитывая, что потребность в финансировании на этот год покрыта, мы в определенном смысле пересмотрели этот график выплат, чтобы помочь Украине покрыть разрыв в финансировании, который обычно возникает в январе. Следовательно, уже с прицелом на следующий год», — сказал он журналистам на пресс-конференции в четверг по результатам своего визита в Киев.

Домбровскис уточнил, что на 2025 год ЕС планирует выделить Украине 30,5 млрд евро, в том числе 12,5 млрд евро по программе Ukraine Facility и 18 млрд евро по механизму ERA, из которых первые 3 млрд евро было выделено в январе и еще 1 млрд евро в этот четверг.

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«Что касается Ukraine Facility, то следующая выплата запланирована в размере 4,5 млрд евро на апрель», — добавил он.

Еврокомиссар напомнил, что выделение финансирования Ukraine Facility привязано к выполнению реформ и законодательной работы, прописанных в Плане Украины, и этот вопрос он обсуждал во время визита в Киев, в том числе в Верховной Раде.

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Напомним

«Минфин» писал, что 18 декабря в Государственный бюджет Украины поступил транш от Европейского Союза объемом 4,1 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Из них 1,5 млрд евро — грант.