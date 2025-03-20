Главное за четверг: 1 млрд евро от ЕС, ставка ФРС и куда выгоднее вложить 100 тысяч гривен

Инфляция продолжает ускоряться. Поэтому для многих украинцев вопрос сохранения своих сбережений от обесценения становится все острее. Рассмотрим традиционные в наших условиях варианты инвестирования в год средней по нынешним меркам суммы в 100 тыс. грн.

Украина получила от ЕС еще 1 млрд евро в рамках займа G7

Украина получила от ЕС еще 1 млрд евро в рамках ссуды G7, которую погасят за счет замороженных активов РФ.

Пол триллиона в развитие: почему и куда инвестировали украинские предприятия в 2024 году

В прошлом году капитальные инвестиции в Украине составили 534,4 млрд. грн., или на 35% больше, чем в 2023 году. Такие цифры недавно обнародовал Госстат. Власти такие цифры объясняют началом обновления отечественной экономики. «Минфин» решил разобраться, что на самом деле стоит за этими цифрами, кто и почему вкладывает средства в развитие во время войны.

Все системные банки запустят мгновенные переводы в первом полугодии 2025 года — НБУ

Мгновенными переводами Системы электронных платежей (СЭП) 4.1 Национального банка Украины уже пользуются 19 банков из 61 на рынке, из которых 8 являются системно важными. Об этом сообщил НБУ.

ФРС ожидаемо оставила базовую ставку в диапазоне 4,25−4,5%

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25−4,5% годовых. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания.