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20 марта 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: 1 млрд евро от ЕС, ставка ФРС и куда выгоднее вложить 100 тысяч гривен

Депозиты, ОВГЗ, валюта, золото: куда выгоднее вложить 100 тыс. грн при росте инфляции

Инфляция продолжает ускоряться. Поэтому для многих украинцев вопрос сохранения своих сбережений от обесценения становится все острее. Рассмотрим традиционные в наших условиях варианты инвестирования в год средней по нынешним меркам суммы в 100 тыс. грн.

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Источник: Минфин
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