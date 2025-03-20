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20 марта 2025, 15:34 Читати українською

Финкомитет ВР дал добро на создание в Украине нового вида банка

Комитет рекомендовал принять законопроект N13018-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине во втором чтении. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Комитет рекомендовал принять законопроект N13018-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине во втором чтении.
Фото: depositphotos

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Предлагающий законопроект

Ко второму чтению доработанным законопроектом предлагается:

1) ввести новый вид банка — банк финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, главной задачей деятельности которого предлагается определить обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных групп);

2) определить на законодательном уровне термины «финансовая инклюзия», «ограниченная банковская лицензия», «банк финансовой инклюзии», а также наделить Национальный банк полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии;

3) предусмотреть, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода от какой-либо деятельности которых за предыдущий отчетный календарный год не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро, определенную по официальному курсу;

4) для обеспечения фокуса на соответствующие целевые группы клиентов ограничить банки финансовой инклюзии в проведении операций на рынках капитала, а также установить ограничения общего объема кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику и другое.

Читайте: Рада провалила план введения нового типа финучреждения — банка финансовой инклюзии

Напомним

Как писал ранее Минфин, ограниченная банковская лицензия дает возможность крупным розничным и почтовым компаниям, имеющим компетенцию обслуживания большого количества клиентов и отделений, создать отдельное юридическое лицо — банк финансовой инклюзии, чтобы, используя инфраструктуру, предоставлять финансовые услуги населению и мелкому бизнесу.

В НБУ отметили, что из-за полномасштабного вторжения вопрос доступности финансовых услуг в определенных регионах особенно острый. Это касается прифронтовых и деоккупированных территорий, на которых из-за риска безопасности нет банковских отделений и полноценно не работают дистанционные банковские каналы в результате перебоев со связью.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
20 марта 2025, 16:29
#
«фінансова інклюзія» — як інвест-няні?:))) Головне назва…
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