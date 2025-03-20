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20 марта 2025, 16:14 Читати українською

ЦБ Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,1%

Народный банк Китая (НБК) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых.

Народный банк Китая (НБК) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак изменилась ставкаСтавка по кредитам со сроком более пяти лет осталась без изменений на уровне 3,6%.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменилась ставка

Ставка по кредитам со сроком более пяти лет осталась без изменений на уровне 3,6%. LPR влияет на уровень выплат по займам, а пятилетняя ставка, в том числе, определяет стоимость ипотечного кредитования.

В 2024 году понижение годовой ставки происходило дважды: в июле — до 3,35%, и в октябре — 3,1%.

Читайте также: Инфляция в Китае ускорилась впервые с августа

В 2024 году процент по долговым обязательствам на пять лет сокращался трижды: в феврале до 3,95%, в июле до 3,85% и в октябре до 3,6%.

НБК продолжит смягчать денежно-кредитную политику в 2025 году, следовало из итогов заседания Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК).

Это первый такой сигнал после заседания партийного органа за последние 14 лет, наряду с более активной фискальной политикой, направленной на стимулирование экономического роста.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что власти Китая утвердили выпуск рекордного количества специальных казначейских облигаций на $411 млрд в 2025 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
20 марта 2025, 16:33
#
А як же торговельні війни?:)
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