Потребительская инфляция в Китае ускорилась впервые с августа, что было вызвано всплеском расходов домохозяйств в период празднования Нового года по лунному календарю, несмотря на сохраняющееся дефляционное давление, пишет Bloomberg.

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Как изменились цены

Индекс потребительских цен вырос на 0,5% в январе по сравнению с прошлым годом, сообщило Национальное бюро статистики в воскресенье, после роста на 0,1% в предыдущем месяце. Средний прогноз экономистов составлял 0,4%.

Временный бум расходов во время восьмидневного перерыва на короткое время скрыл масштаб дефляционной проблемы, с которой столкнулась вторая по величине экономика мира. Стоимость услуг выросла на 0,9%, что составило более 50% от общего роста ИПЦ, согласно статистическому бюро.

Промышленная дефляция в Китае продолжается уже 28-й месяц — цены снизились на 2,3%, оставшись на уровне сокращения индекса в декабре.

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Аналитики Nomura Holdings Inc., включая Сонала Варму и Си Ин То, подсчитали, что ИПЦ Китая мог быть подвержен влиянию в размере 0,4 процентных пункта из-за празднования Лунного нового года.

Состояние потребительской экономики все больше находится в центре внимания Китая после того, как он обменялся первыми ударами в торговой войне с США.

Улучшение внутреннего спроса необходимо, чтобы помочь компенсировать последствия более высоких пошлин на экспорт, введенных в этом месяце администрацией Трампа.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что власти Китая утвердили выпуск рекордного количества специальных казначейских облигаций на $411 млрд в 2025 году.