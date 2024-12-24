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24 декабря 2024, 16:51 Читати українською

Китай выпустит рекордное количество облигаций, чтобы спасти экономику

Власти Китая утвердили выпуск рекордного количества специальных казначейских облигаций на $411 млрд в 2025 году. Об этом пишет Reuters.

Власти Китая утвердили выпуск рекордного количества специальных казначейских облигаций на $411 млрд в 2025 году.
Фото: depositphotos

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Что происходит с экономикой

Пекин усугубляет фискальные стимулы для поддержки экономики которая наталкивается на трудности. План выпуска суверенного долга для 2025 года почти в три раза превышает объем в 1 триллион юаней, выпущенный в этом году.

Ожидается, что после вступления Дональда Трампа в должность в январе 2025 года США значительно повысят тарифы на китайский импорт, что усилит давление на экономику Китая. Пекин намерен компенсировать эти риски путем стимулирования внутреннего спроса.

Читайте: Китай выпустит долларовые облигации впервые за 3 года

Проблемы в секторе недвижимости, высокий уровень долга местных правительств и слабый потребительский спрос вынуждают власти Китая сконцентрироваться на внутренних источниках роста.

Отмечается, что привлеченные средства будут направлены на:

  • стимулирование потребления граждан через субсидии на обновление товаров, таких как автомобили и бытовая техника;
  • обновление крупного промышленного оборудования;
  • инвестиции в инновационные сектора, такие как электромобили, робототехника, полупроводники и зеленая энергетика;
  • строительство железных дорог, аэропортов и аграрной инфраструктуры;
  • усиление безопасности в стратегических областях;
  • рекапитализацию крупных государственных банков, сталкивающихся с сокращением доходов, ростом проблемных кредитов и уменьшением маржи.

Выпуск новых специальных казначейских облигаций составит 2,4% ВВП Китая за 2023 год.

Пекин стремится выйти на экономический рост в 2025 году на уровне 5% и увеличить дефицит бюджета до рекордных 4% ВВП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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