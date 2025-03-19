Главное за среду: украинские ценные бумаги упали, ВВП вырос на 1,1%

Котировки украинских акций на Варшавской и Лондонской фондовых биржах (WSE) после существенного роста в понедельник и вторник в среду падают после сообщений о результатах разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным.

Германия выделит Украине более 11 млрд евро помощи к 2029 году

Правительство Германии утвердило выделение 3 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году и планирует предоставить более 8 млрд евро поддержки в 2026—2029 годах, что вместе составит более 11 млрд евро.

ВВП Украины вырос на 1,1% — министр экономики

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-февраль 2025 составляет 1,1%. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Рейтинг устойчивости банков: чем поразили УкрСиб, Универсал и МТБ Банк

По итогам очередного Рейтинга устойчивости украинских банков от «Минфина», любимцем вкладчиков и экспертов оказался УкрСиббанк: в который раз за время полномасштабного вторжения он приобретает первую позицию.