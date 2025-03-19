ВВП Украины вырос на 1,1% — министр экономики

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-февраль 2025 составляет 1,1%. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, пишет «Интерфакс-Украина».

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Хотя это умеренный рост, он остается положительным сигналом экономической устойчивости. Несмотря на постоянные вызовы войны, инфляции и разрушения инфраструктуры, экономика Украины постепенно восстанавливается и показывает признаки роста», — написала она.

По словам Свириденко, на такие результаты повлияло восстановление инфраструктуры, поскольку значительные государственные средства направляются на восстановление поврежденной критической инфраструктуры, включая масштабную реконструкцию, ремонт и строительство и повышение активности в металлургическом секторе, поскольку продолжает расти производство чугуна, стали и проката.

Отмечается, что на рост ВВП также повлияло расширение оборонно-промышленного комплекса: закупка отечественной оборонной продукции, наращивание производственных мощностей, выполнение оборонных контрактов поддерживают промышленное и технологическое развитие и реализация программ восстановления и развития бизнеса, которые поддерживают рост перерабатывающей промышленности в целом.

Читайте также: Рост ВВП Украины в январе замедлился до 1,5% — Минэкономики

Что касается препятствий, то основными проблемами является нехватка квалифицированных кадров, ограниченный доступ к финансированию, повреждение энергетической инфраструктуры, рост стоимости энергоносителей и логистические ограничения, отмечено в сообщении.

«Восстановление экономики Украины происходит не без помех, но признаки устойчивости бесспорны. Сосредоточенность правительства на развитии инфраструктуры, промышленном росте и оборонном производстве создала основу для экономической стабильности, даже в условиях войны. При дальнейших инвестициях, стратегических реформах и международной поддержке путь к восстановлению остается прочным», — резюмировала Свириденко.