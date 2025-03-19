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19 марта 2025, 8:53 Читати українською

ВВП Украины вырос на 1,1% — министр экономики

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-февраль 2025 составляет 1,1%. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, пишет «Интерфакс-Украина».

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-февраль 2025 составляет 1,1%.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Хотя это умеренный рост, он остается положительным сигналом экономической устойчивости. Несмотря на постоянные вызовы войны, инфляции и разрушения инфраструктуры, экономика Украины постепенно восстанавливается и показывает признаки роста», — написала она.

По словам Свириденко, на такие результаты повлияло восстановление инфраструктуры, поскольку значительные государственные средства направляются на восстановление поврежденной критической инфраструктуры, включая масштабную реконструкцию, ремонт и строительство и повышение активности в металлургическом секторе, поскольку продолжает расти производство чугуна, стали и проката.

Отмечается, что на рост ВВП также повлияло расширение оборонно-промышленного комплекса: закупка отечественной оборонной продукции, наращивание производственных мощностей, выполнение оборонных контрактов поддерживают промышленное и технологическое развитие и реализация программ восстановления и развития бизнеса, которые поддерживают рост перерабатывающей промышленности в целом.

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Что касается препятствий, то основными проблемами является нехватка квалифицированных кадров, ограниченный доступ к финансированию, повреждение энергетической инфраструктуры, рост стоимости энергоносителей и логистические ограничения, отмечено в сообщении.

«Восстановление экономики Украины происходит не без помех, но признаки устойчивости бесспорны. Сосредоточенность правительства на развитии инфраструктуры, промышленном росте и оборонном производстве создала основу для экономической стабильности, даже в условиях войны. При дальнейших инвестициях, стратегических реформах и международной поддержке путь к восстановлению остается прочным», — резюмировала Свириденко.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
19 марта 2025, 9:02
#
«ВВП України зріс на 1,1% — міністр економіки»

Ага, «віримо»)0))

Тільки чомусь кадрів більше не стає, платників податків більше не стає, продукцію в Україні виготовляють переважно без доданої вартості, просто видобуваючи сировину або продукти харчування з низькою маржею, за рахунок чого наше ввп під час війни може «зростати» цікаво)))

За словами Свириденко, на такі результати вплинуло відновлення інфраструктури (за рахунок коштів партнерів, це не наш здобуток), оскільки значні державні кошти спрямовуються на відновлення пошкодженої критичної інфраструктури(за рахунок коштів партнерів, це не наш здобуток), включаючи масштабну реконструкцію, ремонт та житлове будівництво і підвищення активності в металургійному секторі(продаючи залізяки багато не заробиш для реального зростання ввп в умовах війни, відтоку кадрів і платників податків, плюс залізяки (труби) це не мікросхеми, чипи, відеокарти і тд, там доданої вартості немає), оскільки продовжує зростати виробництво чавуну, сталі та прокату.

+
+23
bosyak
bosyak
19 марта 2025, 10:04
#
Додана вартість є у будь якому товарі, десь більша десь менша, інакше б товару не було б. «за рахунок коштів партнерів, це не наш здобуток» — все що вкладається в Україні це наш «здобуток». «розширення оборонно-промислового комплексу» — це головна причина росту ВВП. Але ріст опк на хліб не «намажешь».
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