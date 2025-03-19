Украинские акции и евробонды падают после разговора Трампа с путиным

Котировки украинских акций на Варшавской и Лондонской фондовых биржах (WSE) после существенного роста в понедельник и вторник в среду падают после сообщений о результатах разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором путиным. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Акции

По данным WSE, по состоянию на 12:10 по киевскому времени акции агрохолдинга «Агротон» с землей у фронта подешевели на 8,01%, Milkiland — на 7,33%, Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами — на 7,30%, KSG-Agro — на 4,62%, крупнейшего в стране производителя сахара «Астарты» — на 2,29%, крупнейшего в мире экспортера масла «Кернел» — на 2,36%.

Только акции агрохолдинга ИМК показали рост на 4,17%

На Лондонской бирже, где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП с утра снизился на 2,16%, тогда как акций горнорудной компании Ferrexpo — на 12,01% (правда, компания в этот день выпустила еще один год. 49% акций Полтавского ГОКа).

Евробонды

Котировки суверенных украинских еврооблигаций, по данным Франкфуртской фондовой биржи, упали в среду на 1,3−2,6%, а ВВП-варранты подешевели на 0,25%.

Напомним

Вчера, 18 марта, Трамп провел длительный телефонный разговор с путиным. Стороны заявили, что достигнуто прекращение огня по энергетике и инфраструктуре. путин якобы дал приказ прекратить обстрелы энергетики, но в ночь 19 марта враг в очередной раз атаковал Украину дронами и ракетами.

Сегодня, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский поговорит с американским лидером Дональдом Трампом.

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